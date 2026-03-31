31 de marzo de 2026
PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA MASIVA CORRIDA POR AVENIDA BULNES CON 5.000 INSCRITOS COMO META
A dos semanas de la apertura de inscripciones, la región ya supera el 50% de los cupos completados para el gran evento del 11 de abril.
Magallanes se alista para ser protagonista de un hito histórico. Bajo el lema "A Mover Chile", El Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional de Deportes (IND) de la región se encuentra en plena fase de convocatoria para la "Corrida más grande de Chile", evento central de las celebraciones del Día Nacional del Deporte que se tomará las calles de la capital regional el próximo 11 de abril.
Tras dos semanas desde el inicio del proceso de inscripción, el interés de la comunidad ha sido rotundo. Según informaron las autoridades, ya se ha completado poco más del 50% de los 5.000 cupos disponibles para la región, reflejando el entusiasmo de los magallánicos por sumarse a este desafío que pretende reunir a más de 100.000 personas en todo el país de forma simultánea.
Despliegue en terreno
Durante el último fin de semana, el equipo del IND Magallanes intensificó la difusión en diversos espacios deportivos. El Director Regional del IND, Héctor Serka, anunció los detalles del evento en la competencia U14 de voleibol del Club Taiiu. Asimismo, el equipo del Programa de Deporte de Participación Social (DPS) promovió la actividad en el Centro Elige Vivir Sano (CEVS) de Punta Arenas y en el Gimnasio Fiscal, durante el multitudinario encuentro de futsal ANFP entre el cuadro local de Punta Arenas y el combinado de Magallanes, donde se invitó a los asistentes a asegurar su participación.
Detalles del circuito
La corrida tendrá un trazado por Avenida Bulnes, una de las principales vías de la ciudad austral. La largada se ubicará en el exterior del estadio Fiscal de Punta Arenas (por calle Enrique Abello) y se dividirá en dos tramos: categoría 3K: Retorno por calle Hornillas y categoría 5K: retorno por calle Rómulo Correa, a la altura del Cementerio Municipal.
Kits e Inscripciones
Las inscripciones continúan abiertas de forma gratuita a través del portal oficial www.ind.cl. Cabe destacar que los primeros 3.000 inscritos recibirán un kit de obsequio consistente en una polera y un morral con la identidad gráfica oficial del Día Nacional del Deporte.
Con más de 2.500 personas ya registradas, el IND Magallanes hace un llamado a quienes aún no se han inscrito a hacerlo a la brevedad para no quedar fuera de esta fiesta deportiva y asegurar su indumentaria oficial.
Junto con las respuestas, los ediles votaron favorablemente los términos para la elaboración del anteproyecto, que permitirá establecer los principales lineamientos estratégicos del futuro plan.
Junto con las respuestas, los ediles votaron favorablemente los términos para la elaboración del anteproyecto, que permitirá establecer los principales lineamientos estratégicos del futuro plan.