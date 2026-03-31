MINVU ENTREGA VIVIENDAS DEFINITIVAS A FAMILIAS AFECTADAS POR INCENDIO EN PUERTO NATALES

Tres familias de Puerto Natales que perdieron sus casas por un incendio estructural en diciembre de 2021, recibieron hoy sus nuevas viviendas construidas en sus terrenos originales mediante el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), en la modalidad de Construcción en Sitio Propio.

El proyecto corresponde a una iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y fue ejecutado por SERVIU Magallanes como Unidad Técnica, con la Entidad Patrocinante Retamal y Oyarzún Ltda. y la empresa Sergio Raúl Vera Chacón Proyectos y Construcciones E.I.R.L. La inversión total alcanzó los $259 millones, financiados con subsidios DS49 y aporte del Gobierno Regional.

“Hoy cerramos un proceso largo para las familias, que comenzaron este camino tras perderlo todo en un incendio. Este resultado demuestra que, con coordinación del Estado, se puede responder con soluciones concretas y devolver tranquilidad a las personas”, señaló la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra.

Estos proyectos beneficiaron a Jeanette Vidal Haro, Juan Paredes Paillamán y María Vera Aguilar: todos residentes de la comuna de Natales. Las obras se iniciaron en diciembre de 2024 y finalizaron con un 100% de avance físico y recepción municipal. Durante la ejecución se registraron ajustes de plazo asociados a gestiones externas de servicios, lo que derivó en que el proyecto tuviera un aumento de plazo en su ejecución.

“Aquí lo principal es el tema humano: María, Juan y Jeanette hoy por fin reciben su vivienda tras una espera prolongada. Para las familias, los tiempos del Estado no son comprensibles; por eso nuestro foco es agilizar los procesos donde tenemos incidencia, coordinar mejor a los servicios y acotar los plazos para dar respuestas oportunas, especialmente en situaciones tan críticas como la pérdida de una vivienda. Esto es un mandato de nuestro ministro Ivan Poduje y, por supuesto, del Presidente José Antonio Kast”, indicó el seremi de Vivienda y Urbanismo, José Rodolfo Guajardo.

Cada vivienda es independiente, de dos pisos, con 53 m² base y ampliación proyectada. Considera dos dormitorios, estar-comedor, cocina y baño, además de aislación térmica, ventanas termopanel y calefacción central, adecuados a las condiciones climáticas de la región.

“Son viviendas que cumplen los estándares del Ministerio, con buenas terminaciones y condiciones de habitabilidad que entregarán todas las comodidades a estas familias”, explicó el director (s) de SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo.

Desde el Gobierno Regional destacaron el trabajo conjunto que permitió concretar la iniciativa. “Es muy relevante ser parte de esta entrega, porque se trata de familias que perdieron sus viviendas en un incendio y que hoy recuperan condiciones dignas para vivir. Aquí hubo un trabajo conjunto con el Minvu y SERVIU, donde aportamos el 40% de los recursos para concretar estas soluciones. Valoramos el estándar constructivo alcanzado y el trabajo de todos los actores involucrados, porque finalmente lo importante es dar respuesta oportuna a las personas y contribuir a mejorar su calidad de vida”, señaló Hina Carabantes Hernández.

“Fueron más de cuatro años de espera, pero hoy finalmente tenemos nuestra casa”, expresó María Vera Aguilar. Por su parte, Juan Paredes Paillamán valoró la calidad de la construcción: “Las casas están bien hechas”.

Con esta entrega, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo avanza en la restitución de soluciones habitacionales definitivas para familias afectadas por emergencias, priorizando continuidad territorial y estándares constructivos.