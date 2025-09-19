Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

19 de septiembre de 2025

COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO RETOMA ANÁLISIS DE PROYECTO QUE CREA LA AGENCIA DE FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO

Iniciativa fue presentada en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta por el ministro García y la subsecretaria Petersen. ​

Afide Image 2025-09-15 1

Este lunes, el Senado retomó la revisión del proyecto de ley que crea la Agencia del Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide), específicamente en la comisión de Hacienda del Senado, en segundo trámite constitucional.

 

En la oportunidad, las autoridades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el ministro Álvaro García, y la subsecretaria, Javiera Petersen, presentaron la iniciativa que establece un nuevo organismo que, con los más altos estándares internacionales de transparencia y gobierno corporativo, ofrecerá a las empresas nuevos instrumentos de financiamiento para que puedan financiar inversiones en proyectos de innovación y adopción tecnológica. 

El titular de Economía sostuvo que "el proyecto busca atender un problema central de la economía chilena, el cual es fortalecer la productividad y el crecimiento aportando recursos al cambio tecnológico, a la innovación tecnológica que el país requiere, lo que permite agregar valor a sus recursos naturales y así, crear más empleos y de mejor calidad". 

Por su parte, la subsecretaria Petersen, valoró la recepción de los parlamentarios y agregó que "el principal objetivo de AFIDE es ampliar la variedad de instrumentos de financiamiento para que las empresas puedan desarrollar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, y que los emprendimientos de base científico-tecnológica y startups puedan crecer en el país, a través de una industria de capital de riesgo más grande y especializada".

Afide y el Fondo de Fondos

 

La Agencia del Financiamiento e Inversión para el Desarrollo tendrá como objetivo aumentar la escala y la variedad de instrumentos financieros a los que pueden acceder las empresas, de todos los tamaños, para realizar inversiones en proyectos de innovación y/o adopción tecnológica, aportando al crecimiento económico del país. 

Será una sociedad anónima, propiedad de Corfo y el Fisco, sujeta a la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), cumpliendo estándares internacionales, de acuerdo a recomendaciones de la OCDE y el Banco Mundial. 

Adicionalmente, complementará al actual sistema financiero, trabajando en conjunto con la banca comercial ofreciendo nuevos instrumentos de financiamiento para las empresas, principalmente a través de créditos de segundo piso y préstamos sindicados con entidades privadas. Además, este organismo podrá gestionar el riesgo a través de una cartera diversificada. Por ejemplo, la creación de un fondo de fondos, que es un instrumento muy demandado por la industria de capital de riesgo del país, que permite diversificar el riesgo y atraer a inversionistas de mayor escala, aumentando las opciones de financiamiento que necesitan las diferentes start-ups y scale-ups del país. 

Para la creación de la nueva agencia, se recogió la experiencia de organismos internacionales como la KFW de Alemania, BpiFrance de Francia, Banco Portugues de Fomento (BPF) de Portugal, Clean Energy Finance Corporation de Australia, NZ Green Investment Finance de Nueva Zelanda y UK Infrastructure Bank del Reino Unido.


Radonich reunión Ossandón

RADONICH EXPONE ANTE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SE REÚNE CON PRESIDENTE DEL SENADO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MULTITUDINARIO INICIO DE LA FIESTA CRIOLLA EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

Leer Más

Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio.


Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio.


FIESTA CRIOLLA (3)
nuestrospodcast
578634

LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ INICIAN UNA CAMPAÑA MUNDIAL PARA COMPARTIR LA SOLUCIÓN BÍBLICA A LA VIOLENCIA

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
578634

LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ INICIAN UNA CAMPAÑA MUNDIAL PARA COMPARTIR LA SOLUCIÓN BÍBLICA A LA VIOLENCIA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
2

EN TE DEUM OBISPO OSCAR BLANCO EN SU HOMILÍA ORÓ POR LA PATRIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
munipuq

MUNICIPIO FISCALIZA REFUGIO DE ANIMALES: DETECTARON PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y HACINAMIENTO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250