COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO RETOMA ANÁLISIS DE PROYECTO QUE CREA LA AGENCIA DE FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO

Este lunes, el Senado retomó la revisión del proyecto de ley que crea la Agencia del Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide), específicamente en la comisión de Hacienda del Senado, en segundo trámite constitucional.

En la oportunidad, las autoridades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el ministro Álvaro García, y la subsecretaria, Javiera Petersen, presentaron la iniciativa que establece un nuevo organismo que, con los más altos estándares internacionales de transparencia y gobierno corporativo, ofrecerá a las empresas nuevos instrumentos de financiamiento para que puedan financiar inversiones en proyectos de innovación y adopción tecnológica.

El titular de Economía sostuvo que "el proyecto busca atender un problema central de la economía chilena, el cual es fortalecer la productividad y el crecimiento aportando recursos al cambio tecnológico, a la innovación tecnológica que el país requiere, lo que permite agregar valor a sus recursos naturales y así, crear más empleos y de mejor calidad".

Por su parte, la subsecretaria Petersen, valoró la recepción de los parlamentarios y agregó que "el principal objetivo de AFIDE es ampliar la variedad de instrumentos de financiamiento para que las empresas puedan desarrollar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, y que los emprendimientos de base científico-tecnológica y startups puedan crecer en el país, a través de una industria de capital de riesgo más grande y especializada".

Afide y el Fondo de Fondos

La Agencia del Financiamiento e Inversión para el Desarrollo tendrá como objetivo aumentar la escala y la variedad de instrumentos financieros a los que pueden acceder las empresas, de todos los tamaños, para realizar inversiones en proyectos de innovación y/o adopción tecnológica, aportando al crecimiento económico del país.

Será una sociedad anónima, propiedad de Corfo y el Fisco, sujeta a la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), cumpliendo estándares internacionales, de acuerdo a recomendaciones de la OCDE y el Banco Mundial.

Adicionalmente, complementará al actual sistema financiero, trabajando en conjunto con la banca comercial ofreciendo nuevos instrumentos de financiamiento para las empresas, principalmente a través de créditos de segundo piso y préstamos sindicados con entidades privadas. Además, este organismo podrá gestionar el riesgo a través de una cartera diversificada. Por ejemplo, la creación de un fondo de fondos, que es un instrumento muy demandado por la industria de capital de riesgo del país, que permite diversificar el riesgo y atraer a inversionistas de mayor escala, aumentando las opciones de financiamiento que necesitan las diferentes start-ups y scale-ups del país.

Para la creación de la nueva agencia, se recogió la experiencia de organismos internacionales como la KFW de Alemania, BpiFrance de Francia, Banco Portugues de Fomento (BPF) de Portugal, Clean Energy Finance Corporation de Australia, NZ Green Investment Finance de Nueva Zelanda y UK Infrastructure Bank del Reino Unido.

