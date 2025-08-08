AVANCES DE LA LEY INTEGRAL: YA ES OFICIAL EL REGLAMENTO QUE COORDINA A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO FRENTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

​El 25 de julio se publicó en el Diario Oficial el reglamento que define cómo funcionará la Comisión de Articulación Interinstitucional. Se trata de un espacio de coordinación creado por la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, vigente desde julio de 2024, que busca que distintas instituciones del Estado coordinen su trabajo para prevenir la violencia de género y promover procesos de reparación efectivos.



Presidida por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, esta Comisión estará integrada por 12 organismos públicos —entre los que se encuentran el Poder Judicial, además de diversos ministerios, policías y servicios— y tendrá un rol clave en la implementación efectiva de la Ley Integral.



“La Ley Integral es un giro en la estrategia para enfrentar la violencia de género desde el Estado, y para lograr el cambio esperado, la implementación de sus distintos componentes es clave. Por eso, esta Comisión de Articulación Interinstitucional es tan importante, porque nos va a permitir innovar y trabajar coordinadamente para prevenir y responder eficientemente a la violencia de género desde distintas instituciones en todos los ámbitos: salud, educación, trabajo, justicia, seguridad, etc.”, indicó la ministra Orellana.



Cabe destacar que el reglamento de esta Comisión fue construido de manera participativa, recogiendo las propuestas de todos los organismos que formarán parte de ella. Esto permitirá una coordinación efectiva, tanto a nivel nacional como regional, en las distintas áreas.



La Comisión sesionará cada dos meses y podrá tener instancias de coordinación regionales, provinciales y/o comunales para articular las medidas relativas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y la atención, protección y reparación de las víctimas de esta, especialmente en los casos en que ocurran hechos de violencia de género de particular gravedad. Además, deberá realizar al menos dos reuniones al año para escuchar a expertas, académicas y representantes de la sociedad civil, con el fin de analizar la situación de las mujeres y la equidad de género en todo el país.



“Como regiones hemos trabajado por años en instancias intersectoriales para abordar las violencias, y este reglamento viene a reconocer ese esfuerzo, dándole continuidad y ampliando sus objetivos. La Comisión de Articulación Interinstitucional permitirá fortalecer ese trabajo en el territorio, avanzar en prevención, atención oportuna y reparación, con acciones concretas y articuladas entre los servicios que estamos en primera línea”, señaló la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes, Alejandra Ruiz Ovando.



Además, uno sus principales desafíos será aprobar y monitorear el avance del Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género y sus modificaciones, que elabora el Ministerio de la Mujer y que define las acciones concretas que deben llevar adelante las distintas instituciones del Estado.



La primera sesión de esta Comisión está programada para enero de 2026, tal como lo señala la ley.





