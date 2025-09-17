TENIENTE CORONEL ARANEDA Y SUBTENIENTE DÍAZ DESTACARON PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA INSTITUCIÓN Y PREPARCIÓN PARA DESFILE DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, participaron la Teniente Coronel Jeannette Araneda Ramírez, Comandante del Ctel. General de la V División, y la Subteniente Isnalda Díaz Trincado, del Regimiento N.°10 Pudeto, quienes conversaron sobre las Glorias del Ejército, el rol de la mujer en la institución y los preparativos para el tradicional desfile.

Durante la entrevista, ambas representantes destacaron el significado de esta conmemoración para las Fuerzas Armadas y la comunidad magallánica, subrayando además la importancia de la incorporación de la mujer en distintas áreas operativas y de mando. Asimismo, entregaron detalles de cómo se han preparado las unidades locales para la ceremonia, que cada año convoca a autoridades y ciudadanía.

La instancia permitió dar a conocer el compromiso del personal con la tradición, así como el proceso de entrenamiento que se lleva a cabo en vísperas de la conmemoración del 19 de septiembre, fecha en que se celebran las Glorias del Ejército en todo el país.



