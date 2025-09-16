CHILE PRESENTA A BRASIL SUS AVANCES EN CONSTRUCCIÓN NAVAL Y GESTIÓN ANTÁRTICA EN DEFENSA EN REUNIÓN DE TRABAJO BILATERAL

Representantes de Chile y Brasil efectuaron en Santiago la XIII Reunión de Trabajo Bilateral en Defensa con el propósito de fortalecer las relaciones en esta materia entre ambos países.

El encuentro fue presidido por el subsecretario de Defensa de Chile, Ricardo Montero, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Brasil, almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire.

En esta instancia se analizaron asuntos vinculados a seguridad regional, así como avances y desafíos en áreas clave para el contexto actual, como el desarrollo de capacidades y ciberdefensa.

El subsecretario Montero presentó la experiencia de Chile en proyectos de construcción naval y empleo de la defensa en gestión antártica, ambas áreas estratégicas para el desarrollo y la proyección del país.

Por su parte, el almirante Rodrigues de Aguiar Freire expusó la experiencia de las Fuerzas Armadas de Brasil en el combate al crimen organizado, el narcotráfico y la protección de infraestructura crítica.

Fuente: infodefensa.com

​

