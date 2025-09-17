CARABINEROS SE PREPARA PARA UN FIN DE SEMANA LARGO EN ÚLTIMA ESPERANZA

El mayor Nicolás Vidal Campos, comisario de la 2a Comisaría de Puerto Natales, conversó con la comunidad esta mañana en el programa “Buenos Días Región”.

El tema principal de la conversación fue el aumento de turistas por el fin de semana largo en Torres del Paine, así como el ingreso y salida por los pasos fronterizos, y los servicios operativos en la provincia de Última Esperanza. El mayor Vidal Campos entregó detalles sobre el plan de contingencia de Carabineros para asegurar la seguridad y el flujo vehicular en la zona, especialmente considerando la gran afluencia de visitantes que se espera. También se refirió a las recomendaciones para quienes viajen y a la coordinación con otros servicios de emergencia.



