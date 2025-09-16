HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES GARANTIZA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA DURANTE FIESTAS PATRIAS

​El Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria informa a la comunidad que la Unidad de Emergencia Hospitalaria (UEH) se encuentra plenamente preparada para enfrentar la alta demanda asistencial proyectada durante este fin de semana largo de Fiestas Patrias.



​



​La médico Urgencióloga Magda Torres, jefa (s) de la Unidad de Emergencia Hospitalaria, destacó que se han tomado todas las medidas necesarias para asegurar la atención de los pacientes. “Estamos cubriendo todos los turnos con cirujano, con traumatólogo, con pediatra correspondiente, con los médicos de la urgencia y con los médicos interconsultores. Además de eso, toda la parte administrativa de los insumos que se necesita para el buen funcionamiento”, afirmó.



​



​En cuanto a los motivos de atención más frecuentes en estas fechas, la profesional explicó que “generalmente, en estos fines de semana largos aumentan los pacientes que llegan por politraumatismo”. Ante ello, enfatizó el llamado a la prevención: “Si van a consumir alcohol no manejen, tengan un conductor elegido. Los que manejen, lo hagan con precaución porque siempre hay personas imprudentes, así que el llamado mes a manejar con precaución”.



​



​La doctora Torres recalcó además la importancia de usar de manera adecuada las redes de urgencia. “Recuerden que los pacientes que consultan por patologías menores como resfríos o síndromes diarréicos, que pueden aumentar en estas fechas, pueden acudir perfectamente a un SAPU o a un SAR. También es frecuente que se aumenten las consultas por patologías gastrointestinales, así que el llamado también es a tener mesura con la celebración y las comidas”, señaló.







​Respecto a los virus respiratorios, la jefa (s) de UEH subrayó que “no han disminuido como uno esperaría, así que el llamado es mantener el lavado de manos, las precauciones de contaminación por gotitas y poner la mascarilla, principalmente con los adultos mayores, los inmunosuprimidos y los niños”. En ese sentido, agregó que “en esta época esperamos que bajen un poco cuando los colegios salen de sus labores, pero después de la Semana de Fiestas Patrias probablemente vuelvan a subir”.







​Finalmente, el Hospital Clínico de Magallanes reafirma su compromiso de brindar atención oportuna y segura a toda la comunidad durante estas celebraciones, reforzando el llamado de la doctora Torres: “La invitación es a disfrutar estas Fiestas Patrias con responsabilidad, cuidándose a ustedes mismos y también a sus familias”.



