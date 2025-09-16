Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

16 de septiembre de 2025

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES GARANTIZA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA DURANTE FIESTAS PATRIAS

El Hospital Clínico de Magallanes reafirma su compromiso de brindar atención oportuna y segura a toda la comunidad durante estas celebraciones.

UEH (5)

​El Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria informa a la comunidad que la Unidad de Emergencia Hospitalaria (UEH) se encuentra plenamente preparada para enfrentar la alta demanda asistencial proyectada durante este fin de semana largo de Fiestas Patrias.


​La médico Urgencióloga Magda Torres, jefa (s) de la Unidad de Emergencia Hospitalaria, destacó que se han tomado todas las medidas necesarias para asegurar la atención de los pacientes. “Estamos cubriendo todos los turnos con cirujano, con traumatólogo, con pediatra correspondiente, con los médicos de la urgencia y con los médicos interconsultores. Además de eso, toda la parte administrativa de los insumos que se necesita para el buen funcionamiento”, afirmó.


​En cuanto a los motivos de atención más frecuentes en estas fechas, la profesional explicó que “generalmente, en estos fines de semana largos aumentan los pacientes que llegan por politraumatismo”. Ante ello, enfatizó el llamado a la prevención: “Si van a consumir alcohol no manejen, tengan un conductor elegido. Los que manejen, lo hagan con precaución porque siempre hay personas imprudentes, así que el llamado mes a manejar con precaución”.


​La doctora Torres recalcó además la importancia de usar de manera adecuada las redes de urgencia. “Recuerden que los pacientes que consultan por patologías menores como resfríos o síndromes diarréicos, que pueden aumentar en estas fechas, pueden acudir perfectamente a un SAPU o a un SAR. También es frecuente que se aumenten las consultas por patologías gastrointestinales, así que el llamado también es a tener mesura con la celebración y las comidas”, señaló.


​Respecto a los virus respiratorios, la jefa (s) de UEH subrayó que “no han disminuido como uno esperaría, así que el llamado es mantener el lavado de manos, las precauciones de contaminación por gotitas y poner la mascarilla, principalmente con los adultos mayores, los inmunosuprimidos y los niños”. En ese sentido, agregó que “en esta época esperamos que bajen un poco cuando los colegios salen de sus labores, pero después de la Semana de Fiestas Patrias probablemente vuelvan a subir”.


​Finalmente, el Hospital Clínico de Magallanes reafirma su compromiso de brindar atención oportuna y segura a toda la comunidad durante estas celebraciones, reforzando el llamado de la doctora Torres: “La invitación es a disfrutar estas Fiestas Patrias con responsabilidad, cuidándose a ustedes mismos y también a sus familias”.

UEH (5)

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES GARANTIZA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA DURANTE FIESTAS PATRIAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS DEJÓ UN DETENIDO POR CONDUCIR BAJO EFECTOS DE DROGAS

Leer Más

​El control estuvo a cargo de la SIAT Magallanes, con apoyo del OS7 y autoridades regionales.

​El control estuvo a cargo de la SIAT Magallanes, con apoyo del OS7 y autoridades regionales.

operativoconductordrogas
nuestrospodcast
munipuq

MUNICIPIO FISCALIZA REFUGIO DE ANIMALES: DETECTARON PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y HACINAMIENTO

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
sagmagallanesbebidas

SAG MAGALLANES REFUERZA ANÁLISIS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PREVIO A FIESTAS PATRIAS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
seremiespecialistas

AVANZA COORDINACIÓN PARA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
FOTO 1

EDELMAG LLAMA A LA PREVENCIÓN EN FIESTAS PATRIAS: VAN 31 POSTES CHOCADOS DURANTE EL 2025

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909