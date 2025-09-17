ESTE 17 DE SEPTIEMBRE INICIA EL PRIMER PERIODO DE PROPAGANDA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2025

Desde este 17 de septiembre, se inicia el periodo de propaganda electoral con ocasión de las Elecciones Presidencial y Parlamentarias, el cual se extiende hasta el jueves 13 de noviembre de 2025.

Desde esta fecha y según establece la ley 18.700, estará permitido realizar propaganda por medio de prensa, radioemisoras, redes sociales y plataformas digitales, también en la vía pública, por activistas o brigadistas de las candidaturas.

La propaganda en medios de prensa, radio, plataformas digitales y redes sociales podrá realizarse sólo en aquellos medios y plataformas que previamente hayan registrado sus tarifas ante este Servicio Electoral. Para conocer los medios que hicieron ingreso de sus tarifas, podrás acceder al Sistema de Informes Tarifarios.

Los brigadistas de una candidatura podrán portar banderas, lienzos u otros elementos no fijos. También, les será posible distribuir folletos, volantes u objetos informativos que constituyan propaganda electoral. Además, podrán utilizar vestimenta que identifique a la respectiva candidatura.

Por otra parte, las autoridades que realicen inauguraciones de obras u otros eventos o ceremonias de carácter público, deberán cursar invitación por escrito a tales eventos, a todas las candidaturas del territorio electoral respectivo.

La instalación de propaganda electoral, utilizando espacios públicos previamente determinados por el Servicio Electoral y espacios privados autorizados por el propietario, poseedor o mero tenedor del inmueble, comienza el 17 de octubre próximo.

Para más información, puede revisar el Manual de Propaganda Electoral disponible aquí.

