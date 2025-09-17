Punta Arenas,
17 de septiembre de 2025

ESTE 17 DE SEPTIEMBRE INICIA EL PRIMER PERIODO DE PROPAGANDA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2025

​Desde esta fecha y según establece la ley 18.700, estará permitido realizar propaganda por medio de prensa, radioemisoras, redes sociales y plataformas digitales, también en la vía pública, por activistas o brigadistas de las candidaturas.

servel2026

Desde este 17 de septiembre, se inicia el periodo de propaganda electoral con ocasión de las Elecciones Presidencial y Parlamentarias, el cual se extiende hasta el jueves 13 de noviembre de 2025.

Desde esta fecha y según establece la ley 18.700, estará permitido realizar propaganda por medio de prensa, radioemisoras, redes sociales y plataformas digitales, también en la vía pública, por activistas o brigadistas de las candidaturas.

La propaganda en medios de prensa, radio, plataformas digitales y redes sociales podrá realizarse sólo en aquellos medios y plataformas que previamente hayan registrado sus tarifas ante este Servicio Electoral. Para conocer los medios que hicieron ingreso de sus tarifas, podrás acceder al Sistema de Informes Tarifarios.

Los brigadistas de una candidatura podrán portar banderas, lienzos u otros elementos no fijos. También, les será posible distribuir folletos, volantes u objetos informativos que constituyan propaganda electoral. Además, podrán utilizar vestimenta que identifique a la respectiva candidatura.

Por otra parte, las autoridades que realicen inauguraciones de obras u otros eventos o ceremonias de carácter público, deberán cursar invitación por escrito a tales eventos, a todas las candidaturas del territorio electoral respectivo.

La instalación de propaganda electoral, utilizando espacios públicos previamente determinados por el Servicio Electoral y espacios privados autorizados por el propietario, poseedor o mero tenedor del inmueble, comienza el 17 de octubre próximo.

Para más información, puede revisar el Manual de Propaganda Electoral disponible aquí.


ABIERTO PROCESO DE ADMISIÓN PARA GENDARMES ALUMNOS 2026

PDI INCORPORA 32 TÉCNICOS PARA REFORZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN PASOS FRONTERIZOS DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

​Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.

nuestrospodcast
EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL LIDERA JORNADA DE DIÁLOGO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PORTUARIA EN MAGALLANES

CARTA DIRECTOR (2)

BORIC SE EQUIVOCÓ: COMUNIDADES KAWÉSQAR LOGRAN ADMISIBILIDAD DE RECURSO DE PROTECCIÓN CONTRA PREFERENCIA A EXTRANJEROS EN SUBSIDIOS DE VIVIENDA

FONDA PUNTALES: BLUES, FUEGO Y COMUNIDAD EN PUERTO NATALES

EDUCACIÓN Y SEGEGOB REALIZAN UN NUEVO DIÁLOGO FES MIENTRAS EL PROYECTO AVANZA EN EL CONGRESO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

