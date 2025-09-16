Punta Arenas,
16 de septiembre de 2025

EVELYN MATTHEI PROPONE REMEDIOS MÁS BARATOS PARA AFILIADOS DE FONASA E ISAPRES Y LA ENTREGA EN SU CASA A PACIENTES MAYORES Y CRÓNICOS

​La medida considera una nueva cobertura GES (AUGE) que incluya los remedios más consumidos por los chilenos y otros que hoy no están cubiertos por falta de financiamiento en la Ley Ricarte Soto.

​La candidata presidencial Evelyn Matthei detalló su propuesta para bajar el gasto de las familias en medicamentos en un amplio rango de enfermedades, como cáncer, diabetes, colesterol y para la salud mental.

 
Además, presentó una novedosa iniciativa para que las personas mayores o con enfermedades crónicas puedan recibir sus medicinas en sus casas, sin tener que hacer filas, y asegurándose que los tratamientos no sufran interrupciones por la dificultad para trasladarse.

 
“Lo hice como alcaldesa, con un modelo de farmacia comunitaria que heredé, y que pude extender a lo largo de la comuna, generando dos farmacias que nunca tuvieron problemas de gestión financiera, porque fue realizado pensando en nuestros adultos mayores y en cada paciente. No en pitutos o arreglines Eso hace toda la diferencia”, dijo Matthei tras visitar una farmacia en Huechuraba y conversar con vecinos de la zona.

 
La propuesta considera una nueva cobertura GES (AUGE) que incluya los remedios más consumidos por los chilenos y otros que hoy no están cubiertos por falta de financiamiento en la Ley Ricarte Soto.

 
Esto beneficiará a todos los chilenos que están en FONASA e ISAPRE, en especial a las familias que enfrentan enfermedades como diabetes, presión, colesterol, salud mental, alergias o cáncer.

 

El plan implica una inversión inicial de US$ 200 millones para la compra masiva de medicamentos a través de CENABAST a mejor precio en los siguientes medicamentos:

 
●Cardiovasculares, Colesterol, presión sanguínea y diabetes
●Respiratorios y/o alergias
●Anticonceptivos
●Antibióticos
●Antidepresivos y de salud mental
●Cáncer y de otras enfermedades catastróficas
●Vitaminas
●Antiácidos o para malestares estomacales
●Analgésicos y antiinflamatorios

 

“Con gestión se puede abaratar costos y se puede beneficiar a muchos chilenos que hoy requieren un alivio, no sólo en su salud, también en sus bolsillos”, dijo Matthei, quien estuvo acompañada por los doctores Paula Daza, Karla Rubilar y Manuel Inostroza.

 
Matthei también detalló una iniciativa para entregar medicamentos en las casas de adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

 
La iniciativa se implementará a través de la firma de convenios con farmacias independientes para que ellas puedan entregar medicamentos de la red pública, el despacho directo a las personas mayores y enfermos crónicos y farmacias móviles para entrega en puntos estratégicos.


CRITERIA: JARA (29%) Y KAST (27%) MANTIENEN SUS APOYOS TRAS DEBATE, MIENTRAS QUE MATTHEI CAE 4 PUNTOS

OPERATIVO INTERSECTORIAL “18 SEGURO” REFUERZA FISCALIZACIONES EN MAGALLANES

Leer Más

​En el desarrollo de la inspección, Carabineros detuvo a una persona por orden vigente y la Policía Marítima detectó un pequeño hallazgo de gramos brutos de cannabis.

​En el desarrollo de la inspección, Carabineros detuvo a una persona por orden vigente y la Policía Marítima detectó un pequeño hallazgo de gramos brutos de cannabis.

PLAN 18 SEGURO: SEREMI DE LA MUJER Y CARABINEROS DAN A CONOCER MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

“REVERSA”: PABLO CIFUENTES VLADILO LANZA SU PRIMER LIBRO DE POESÍA EN PUNTA ARENAS

MAPA _NAVCOST

ARMADA DE CHILE INVITA A LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENAS A PRESENCIAR DESFILE COSTERO DE UNIDADES NAVALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

DE ATACAMA, RM, LA ARAUCANÍA Y MAGALLANES SON LOS EDIFICIOS MÁS SUSTENTABLES DE CHILE

