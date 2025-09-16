EVELYN MATTHEI PROPONE REMEDIOS MÁS BARATOS PARA AFILIADOS DE FONASA E ISAPRES Y LA ENTREGA EN SU CASA A PACIENTES MAYORES Y CRÓNICOS

​La candidata presidencial Evelyn Matthei detalló su propuesta para bajar el gasto de las familias en medicamentos en un amplio rango de enfermedades, como cáncer, diabetes, colesterol y para la salud mental.



Además, presentó una novedosa iniciativa para que las personas mayores o con enfermedades crónicas puedan recibir sus medicinas en sus casas, sin tener que hacer filas, y asegurándose que los tratamientos no sufran interrupciones por la dificultad para trasladarse.



“Lo hice como alcaldesa, con un modelo de farmacia comunitaria que heredé, y que pude extender a lo largo de la comuna, generando dos farmacias que nunca tuvieron problemas de gestión financiera, porque fue realizado pensando en nuestros adultos mayores y en cada paciente. No en pitutos o arreglines Eso hace toda la diferencia”, dijo Matthei tras visitar una farmacia en Huechuraba y conversar con vecinos de la zona.



La propuesta considera una nueva cobertura GES (AUGE) que incluya los remedios más consumidos por los chilenos y otros que hoy no están cubiertos por falta de financiamiento en la Ley Ricarte Soto.



Esto beneficiará a todos los chilenos que están en FONASA e ISAPRE, en especial a las familias que enfrentan enfermedades como diabetes, presión, colesterol, salud mental, alergias o cáncer.





El plan implica una inversión inicial de US$ 200 millones para la compra masiva de medicamentos a través de CENABAST a mejor precio en los siguientes medicamentos:



●Cardiovasculares, Colesterol, presión sanguínea y diabetes

●Respiratorios y/o alergias

●Anticonceptivos

●Antibióticos

●Antidepresivos y de salud mental

●Cáncer y de otras enfermedades catastróficas

●Vitaminas

●Antiácidos o para malestares estomacales

●Analgésicos y antiinflamatorios



“Con gestión se puede abaratar costos y se puede beneficiar a muchos chilenos que hoy requieren un alivio, no sólo en su salud, también en sus bolsillos”, dijo Matthei, quien estuvo acompañada por los doctores Paula Daza, Karla Rubilar y Manuel Inostroza.



Matthei también detalló una iniciativa para entregar medicamentos en las casas de adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.



La iniciativa se implementará a través de la firma de convenios con farmacias independientes para que ellas puedan entregar medicamentos de la red pública, el despacho directo a las personas mayores y enfermos crónicos y farmacias móviles para entrega en puntos estratégicos.





