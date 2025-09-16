16 de septiembre de 2025
EVELYN MATTHEI PROPONE REMEDIOS MÁS BARATOS PARA AFILIADOS DE FONASA E ISAPRES Y LA ENTREGA EN SU CASA A PACIENTES MAYORES Y CRÓNICOS
La medida considera una nueva cobertura GES (AUGE) que incluya los remedios más consumidos por los chilenos y otros que hoy no están cubiertos por falta de financiamiento en la Ley Ricarte Soto.
La candidata presidencial Evelyn Matthei detalló su propuesta para bajar el gasto de las familias en medicamentos en un amplio rango de enfermedades, como cáncer, diabetes, colesterol y para la salud mental.
Además, presentó una novedosa iniciativa para que las personas mayores o con enfermedades crónicas puedan recibir sus medicinas en sus casas, sin tener que hacer filas, y asegurándose que los tratamientos no sufran interrupciones por la dificultad para trasladarse.
“Lo hice como alcaldesa, con un modelo de farmacia comunitaria que heredé, y que pude extender a lo largo de la comuna, generando dos farmacias que nunca tuvieron problemas de gestión financiera, porque fue realizado pensando en nuestros adultos mayores y en cada paciente. No en pitutos o arreglines Eso hace toda la diferencia”, dijo Matthei tras visitar una farmacia en Huechuraba y conversar con vecinos de la zona.
Esto beneficiará a todos los chilenos que están en FONASA e ISAPRE, en especial a las familias que enfrentan enfermedades como diabetes, presión, colesterol, salud mental, alergias o cáncer.
El plan implica una inversión inicial de US$ 200 millones para la compra masiva de medicamentos a través de CENABAST a mejor precio en los siguientes medicamentos:
●Cardiovasculares, Colesterol, presión sanguínea y diabetes
●Respiratorios y/o alergias
●Anticonceptivos
●Antibióticos
●Antidepresivos y de salud mental
●Cáncer y de otras enfermedades catastróficas
●Vitaminas
●Antiácidos o para malestares estomacales
●Analgésicos y antiinflamatorios
“Con gestión se puede abaratar costos y se puede beneficiar a muchos chilenos que hoy requieren un alivio, no sólo en su salud, también en sus bolsillos”, dijo Matthei, quien estuvo acompañada por los doctores Paula Daza, Karla Rubilar y Manuel Inostroza.
Matthei también detalló una iniciativa para entregar medicamentos en las casas de adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.
La iniciativa se implementará a través de la firma de convenios con farmacias independientes para que ellas puedan entregar medicamentos de la red pública, el despacho directo a las personas mayores y enfermos crónicos y farmacias móviles para entrega en puntos estratégicos.
