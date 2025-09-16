INNOVADORA CLASE EN COLEGIO ANDINO DEL RECINTO PENAL DE PUNTA ARENAS

​Revisar algunos de los más importantes episodios históricos de la humanidad en los siglos veinte y veintiuno y vincularlos, con ejemplos y canciones, con las tendencias musicales de cada época es una propuesta que no podría resultar indiferente a los estudiantes en una sala de clases.



Y en un recinto educativo con características especiales, como las aulas al interior de un recinto penal, la propuesta educativa representaría además una novedosa forma de salir de la rutina mientras se aprende.



Esto es, precisamente, lo que ocurrió en el Colegio Andino, el recinto educativo del Servicio Local de Educación Pública Magallanes que funciona en el penal de Punta Arenas. Hasta ese lugar llegó invitado el profesor de historia Luis Delgado, quien llevó la música de artistas como James Brown, Elvis Presley y Jorge González, entre muchos otros intérpretes, para dar una clase que cautivó por completo la atención de los estudiantes.



La actividad incluyó ejercicios prácticos, como identificar bandas sonoras de clásicos del cine o exponer sobre los propios gustos musicales, con una gran participación y entusiasmo de los internos que cursan distintos niveles en el Colegio Andino.



En la clase estuvo presente el Seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, y el director del establecimiento, Jorge Figueroa Álvarez. La autoridad de educación dio un saludo a los estudiantes y felicitó la iniciativa de los docentes para concertar el taller que, con la música de fondo, profundizó en distintos aspectos de la formación ciudadana.







