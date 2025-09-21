21 DE SEPTIEMBRE: DÍA DEL TRABAJADOR RADIAL EN CHILE

Este Sábado 21 de septiembre, Radio Polar y Polar Comunicaciones se unen a la celebración, ya que se conmemora el Día del Trabajador Radial en Chile.



Esta fecha tiene un significado especial en la industria de la radiodifusión en Chile, y es importante entender por qué se celebra hoy en día. Durante el gobierno de Juan Antonio Ríos, se estableció el "Día del Trabajador Radial" el 21 de septiembre.



Cuarenta y nueve años más tarde, en 1991, durante la Administración de Patricio Aylwin Azócar, se oficializó como el "Día Nacional del Trabajador de la Radiodifusión Sonora" a través de un Decreto Supremo (Número 259).



Esta iniciativa buscaba reconocer la importancia de la radiodifusión y honrar a los miles de trabajadores y trabajadoras radiales que transmiten de manera continua, incluso en días festivos como Navidad, Año Nuevo y Fiestas Patrias.



Descanso y reconocimiento

Inicialmente, esta fecha significaba un merecido descanso para los trabajadores radiales, ya que todas las estaciones se unían para que solo una de ellas continuara transmitiendo mientras las demás disfrutaban de un día libre.



Sin embargo, en el año 2000, la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) otorgó la libertad de acción a las radios del gremio, permitiendo que algunas no interrumpieran sus transmisiones cada 21 de septiembre.

