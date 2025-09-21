Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

21 de septiembre de 2025

21 DE SEPTIEMBRE: DÍA DEL TRABAJADOR RADIAL EN CHILE

Efemérides. ​

26997d6c-8038-47c0-a55b-a53913fe9f46-large-standard-q100

Este Sábado 21 de septiembre, Radio Polar y Polar Comunicaciones se unen a la celebración, ya que se conmemora el Día del Trabajador Radial en Chile.

Esta fecha tiene un significado especial en la industria de la radiodifusión en Chile, y es importante entender por qué se celebra hoy en día. Durante el gobierno de Juan Antonio Ríos, se estableció el "Día del Trabajador Radial" el 21 de septiembre.


Cuarenta y nueve años más tarde, en 1991, durante la Administración de Patricio Aylwin Azócar, se oficializó como el "Día Nacional del Trabajador de la Radiodifusión Sonora" a través de un Decreto Supremo (Número 259).

Esta iniciativa buscaba reconocer la importancia de la radiodifusión y honrar a los miles de trabajadores y trabajadoras radiales que transmiten de manera continua, incluso en días festivos como Navidad, Año Nuevo y Fiestas Patrias.

Descanso y reconocimiento
Inicialmente, esta fecha significaba un merecido descanso para los trabajadores radiales, ya que todas las estaciones se unían para que solo una de ellas continuara transmitiendo mientras las demás disfrutaban de un día libre.

Sin embargo, en el año 2000, la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) otorgó la libertad de acción a las radios del gremio, permitiendo que algunas no interrumpieran sus transmisiones cada 21 de septiembre.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

21 DE SEPTIEMBRE: DÍA DEL TRABAJADOR RADIAL EN CHILE

Leer Más

Efemérides.


Efemérides.


26997d6c-8038-47c0-a55b-a53913fe9f46-large-standard-q100
nuestrospodcast
foto_0000000220250919181112

DIRECCIÓN DEL TRABAJO CURSÓ MULTAS POR MÁS DE 121 MILLONES PESOS AL COMERCIO POR NO RESPETAR FERIADOS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
foto_0000000220250919181112

DIRECCIÓN DEL TRABAJO CURSÓ MULTAS POR MÁS DE 121 MILLONES PESOS AL COMERCIO POR NO RESPETAR FERIADOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Ciencia y chocolate RAPAL

CICLO "CIENCIA Y CHOCOLATE" INVITA A CONOCER EL TRABAJO DE LOS PROGRAMAS ANTÁRTICOS LATINOAMERICANOS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
barrio18sept

"BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE" CONMEMORA 69 AÑOS: ACTO ECUMÉNICO EL 26 Y FIESTA COMUNITARIA EL 28 DE SEPTIEMBRE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.