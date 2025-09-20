EGRESADA U. DE CHILE BUSCA TRIUNFAR EN PREMIO DE LA PRESTIGIOSA REVISTA NATURE

Daniela Quiñones, egresada de la Universidad de Chile, fue una de las cinco seleccionadas en la lista corta y en octubre próximo viajará a Londres a la ceremonia de premiación. Fundación Ingeniosas es la iniciativa que la llevó a estar en esta lista, un organismo que busca fomentar el interés científico-tecnológico en niñas y adolescentes.

El próximo 15 de octubre, Daniela Quiñones, profesional egresada de Ciencias Ambientales con mención en Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, estará en Londres para participar de la premiación de la revista Nature y su Inspiring Women in Science Awards 2025. En la lista corta de la categoría de Divulgación Científica, fue seleccionada junto a otras cuatro científicas, convirtiéndose en la primera chilena en obtener este logro.

La iniciativa que llevó a Quiñones a ser reconocida en esta lista es Fundación Ingeniosas, un organismo que busca fomentar el interés científico-tecnológico en niñas y adolescentes de Chile y Latinoamérica. Si bien llevarse el primer lugar del galardón, comenta Daniela, significa un apoyo económico a la iniciativa que ella lidera, ya estar en la nómina ha significado aportes como mentorías de parte de la revista Nature e invitaciones a hacer charlas.

"Voy a ser la primera chilena que va a esta ceremonia, así que igual es importante”, revela la alumni UCHILE, quien relata cómo dedicarse a la divulgación científica la ha llevado a estos lugares. “Yo he trabajado en ciencia desde que salí de la Universidad, pero me he dedicado mucho y con mucha fuerza a lo que es la divulgación de la ciencia y ya desde hace 4 años estoy liderando los contenidos pedagógicos de la Fundación Ingeniosas donde nosotras lo que hacemos es llevar la ciencia y la tecnología, a través de talleres prácticos principalmente, a distintos rincones de Chile y también hemos llegado presencialmente a Perú, a Colombia, a Argentina”.

La también integrante de la Red de Mentoras y Mentores de OpenBeauchef señaló que lo que “a nosotras nos interesa es ir a los lugares, estar en contacto con las personas, que vivan una experiencia práctica las niñas, no que solamente escuchen una charla, sino que hagan cosas, eso es algo que yo creo que nos diferencia y que muchas veces también nos ha costado no ser tan visibles, pero tenemos esa convicción de que creemos que el hacer cosas marca mucho más las trayectorias de las niñas”.

Esta no es la primera vez que la egresada de la Casa de Bello es reconocida internacionalmente, porque fue elegida entre las "25 Mujeres en la Ciencia" de la compañía multinacional estadounidense 3M en la cuarta edición del concurso, además de ser premiada entre las 30 Mujeres que Inspiran 2025, del Banco de Chile.

“Somos ingeniosas”

El trabajo de Daniela Quiñones por divulgar la ciencia no lo hace sola, es por eso que creó la red Somos Ingeniosas, en la que unió a 140 mujeres de Chile y de Latinoamérica, de distintas edades, y que trabajan en torno a cómo llevar el proyecto Ingeniosas a más lugares de la región.

“Nosotras estamos acá en Santiago, pero para poder llegar a más lugares necesitamos que haya mujeres también interesadas en poder llevar la ciencia a otros lugares. Entonces, las capacito para que hagan sus talleres en distintos lugares y también las invito a dar charlas para que ellas se den a conocer”, cuenta la científica.

“Estamos todas en esa misma misión, yo me siento súper orgullosa de las chicas con las que ya he podido tener contacto. Somos 140 mujeres de todas partes de Latinoamérica. Tenemos hasta una chica que está en Europa, que es chilena, pero está estudiando allá y desde allá también nos aporta”, indicó.

Quiñones, que se encuentra en proceso de terminar su doctorado, explicó lo importante que es “el desconectarse de las redes y estar centrada en hacer un experimento, es súper importante para activar a las niñas a elegir carreras STEM o que al menos decidan que no quieren estudiar eso pero con información, no porque les digan ‘tú no puedes’”.

Ma. Fca. Maldonado Wilson

​

