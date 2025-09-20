JÓVENES RINDEN PRUEBAS DE CAPACIDAD FÍSICA PARA INGRESAR A CARABINEROS

El Suboficial Mayor de Carabineros de Chile – Samuel Cifuentes Venegas, encargado de la oficina de postulaciones de Punta Arenas, entregó antecedentes sobre el proceso actual de los postulantes del segundo semestre en curso.

En estos momentos, nos encontramos tomando las pruebas de capacidad física a los oponentes que son parte de la generación de inscripción 100% online, los cuales aspiran al llamado de enero 2026. Doce jóvenes rindieron las pruebas de 1000 mts planos, fuerza y agilidad, para que la próxima semana, estén habilitados para dar sus entrevistas personales a la comisión evaluadora, proveniente del departamento de reclutamiento y selección P6 de Santiago de Chile, con lo cual habrán terminado la totalidad del proceso de admisión, quedando a la espera del próximo llamado.

El Suboficial Mayor Cifuentes destaca que, en el segundo semestre del presente año, han aumento las inscripciones de los jóvenes interesados en postular a la institución, esto debido al acceso online que permite agilizar el proceso de reclutamiento y selección. No obstante, los jóvenes que han registrado problemas se han acercado a la oficina de manera presencial, y se les apoya para resolver dudas, consultas o dificultades que se les presenten. Es importante recordar, que nuestro proceso para orden y seguridad, se encuentra abierto los doce meses del año, por lo cual se insta a los interesados e interesadas, en aprovechar para iniciar sus inscripciones en lo que resta del año, para optar al llamado del segundo semestre del 2026.

Por su parte, el profesor de Educación Física Esteban Oyarzún Savareses, comenta que el trabajar con jóvenes desde hace años, le permite ver las habilidades e intereses que ellos tienen. Es la tercera ocasión, en que participa como profesional en la toma de pruebas de capacidad física, una el pasado año y dos en el presente. También ha podido percibir un aumento progresivo del interés en postular a Carabineros, por parte, no solamente de varones, sino también, en las damas.

Oyarzún, destaca que como profesor de Educación Física le gusta mucho que los chicos tengan ese interés y también tengan la posibilidad de proyectar lo que ellos quieran en su futuro, en distintas áreas, no solamente la universitaria, sino también, en las fuerzas armadas y de orden, en distintas líneas de trabajo que puedan tener a futuro. Hoy en día, esto es clave. “Quiero aprovechar esta instancia para agradecer la oportunidad de poder trabajar con Carabineros de Chile, en función de mi área, del área de Educación Física, de poder tomar las pruebas de resistencia, de agilidad y también de fuerza, estoy muy contento de poder estar acá, colaborando en tan importante labor, que va en directa relación con la selección del mejor contingente posible, para las futuras generaciones de Carabineros de Orden y Seguridad”.

Los jóvenes interesados en saber más acerca del proceso de postulación, pueden hacerlo visitando el sitio postulaciones.carabineros.cl

​

