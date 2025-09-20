CICLO "CIENCIA Y CHOCOLATE" INVITA A CONOCER EL TRABAJO DE LOS PROGRAMAS ANTÁRTICOS LATINOAMERICANOS

El Instituto Antártico Chileno (INACH) invita a la comunidad magallánica a una nueva sesión de su ciclo de conferencias "Ciencia y Chocolate", que se realizará este martes 23 de septiembre a las 19:00 horas en la sede de INACH, ubicada en Plaza Muñoz Gamero 1055, en Punta Arenas.







En esta oportunidad, la actividad estará dedicada especialmente a los programas antárticos latinoamericanos que participan en la 36ª. Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) que se realiza del 22 al 25 de septiembre en Punta Arenas. Esta instancia tiene como objetivos principales fortalecer la cooperación científica y logística entre los países de la región, promover el uso pacífico de la Antártica, coordinar acciones conjuntas en el marco del Sistema del Tratado Antártico y contribuir a la protección del medioambiente y los ecosistemas asociados.







Con este encuentro, INACH busca acercar a la ciudadanía el trabajo colaborativo que desarrollan los países latinoamericanos en el Continente Blanco, subrayando la importancia de la ciencia como motor de cooperación internacional y como herramienta fundamental para la conservación de uno de los territorios más frágiles y significativos del planeta.







La actividad es gratuita, abierta a todo público y no requiere inscripción previa. Será una ocasión única para compartir ciencia, cooperación internacional y conservación del Continente Blanco en un ambiente cercano y acompañado de una taza de chocolate caliente.







El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

