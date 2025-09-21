PATRULLA TERRESTRE DE LA POLICÍA MARÍTIMA COORDINÓ SALVAMENTO DE KAYAKISTA A LA DERIVA EN SECTOR DE CHABUNCO

Este 19 de septiembre, en el área de Chabunco, una Patrulla Terrestre de Policía Marítima dependiente de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, durante su despliegue preventivo en el sector norte de la ciudad, observó alrededor de las 17 horas el accionar de dos kayakistas que se encontraban realizando actividad náutica a pesar del fuerte viento y sin las autorizaciones de la Autoridad Marítima.

Al pasar de los minutos constataron que una de las personas se encontraba en dificultades, volcando el kayak en las gélidas aguas del Estrecho de Magallanes, el segundo deportista llegó con dificultades a la orilla de playa, coordinando inmediatamente los miembros de la Patrulla de Policía Marítima con las naves que estaban en el área para el salvamento de la joven accidentada.

De esta manera, contactaron a las 17:05 al Remolcador “Leñadura” junto a las lanchas “STK-Ona” y “Kipa”, las cuales se encontraban a la cuadra de Punta Las Casas, actuando rápidamente en auxilio a la persona que se encontraba a la deriva.

Marcelo Muñoz, del Remolcador “Leñadura”, señaló que “fuimos contactados por la una patrulla terrestre de la Armada, la que nos indicó el área en donde se encontraba una persona a la deriva, acudimos rápidamente a la emergencia, siendo la Lancha “Kipa” la que rescató a la joven que se encontraba en el agua aferrada al kayak”, añadiendo que “nuestra pasada por ese lugar fue providencial y en el momento justo, de lo contrario hoy se estaría lamentando una tragedia, mis felicitaciones y agradecimientos a la patrulla que coordinó la emergencia, pues gracias a ellos y la lancha “Kipa” está joven se encuentra con vida”.

La Patrulla de Policía Marítima coordinó el desembarco de la afectada en el Muelle Artesanal, encontrándose con signos de hipotermia, cansancio y shock, por lo que la Patrulla de Policía Marítima coordinó la presencia de una ambulancia para realizar la evaluación médica correspondiente, realizando los primeros procedimientos no siendo necesario su traslado a un centro asistencial.

La joven deportista quedó citada a la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, esto con el fin de proceder con los protocolos establecidos.

La Autoridad Marítima hace un llamado a los usuarios marítimos a cumplir con la reglamentación establecida para deportes náuticos, existiendo zonas definidas para este tipo de actividad, las cuales deben ser avisadas a la Capitanía de Puerto correspondiente, con el fin de evitar este tipo de accidentes, especialmente considerando las condiciones meteorológicas y de corriente del Estrecho de Magallanes, las cuales hacen necesario equipo ad hoc y experiencia, así como medidas de seguridad acordes a las dificultades de las aguas australes.



