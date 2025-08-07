PESCA CISNE, UNA EXPERIENCIA DE GESTIÓN SOSTENIBLE Y COMPROMISO CON LA BIODIVERSIDAD MARINA MAGALLANICA DESDE 1989

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, Roberto Jirón, gerente zonal de Pesca Cisne, conversó con la ciudadanía sobre el importante rol que desempeña la empresa en la política pesquera regional, así como su firme compromiso con la sostenibilidad y la biodiversidad acuática.

Durante la entrevista, Jirón resaltó que Pesca Cisne, fundada en 1989 en Punta Arenas, ha sido pionera en el desarrollo de la industria pesquera de alta mar en la zona, posicionando con orgullo la marca Merluza Austral de Chile en mercados internacionales como la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y China.

Asimismo, explicó cómo la compañía opera bajo estrictas regulaciones de conservación impuestas por las autoridades chilenas, asegurando una pesca responsable mediante el uso de palangre, una técnica que reduce significativamente la captura incidental y protege el ecosistema marino.



