Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

7 de agosto de 2025

PESCA CISNE, UNA EXPERIENCIA DE GESTIÓN SOSTENIBLE Y COMPROMISO CON LA BIODIVERSIDAD MARINA MAGALLANICA DESDE 1989

Pesca y acuicultura en Magallanes.

grtezonalpescacisne

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, Roberto Jirón, gerente zonal de Pesca Cisne, conversó con la ciudadanía sobre el importante rol que desempeña la empresa en la política pesquera regional, así como su firme compromiso con la sostenibilidad y la biodiversidad acuática.

Durante la entrevista, Jirón resaltó que Pesca Cisne, fundada en 1989 en Punta Arenas, ha sido pionera en el desarrollo de la industria pesquera de alta mar en la zona, posicionando con orgullo la marca Merluza Austral de Chile en mercados internacionales como la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y China.

Asimismo, explicó cómo la compañía opera bajo estrictas regulaciones de conservación impuestas por las autoridades chilenas, asegurando una pesca responsable mediante el uso de palangre, una técnica que reduce significativamente la captura incidental y protege el ecosistema marino.


directorsenama

CULTURA Y APOYO SOCIAL: SENAMA MAGALLANES ENTREGARÁ CERCA DE $76 MILLONES EN FONDOS Y CORONA A SUS CAMPEONES DE CUECA REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

CIENTÍFICOS EN MAGALLANES INVESTIGAN EL POTENCIAL DEL CALAFATE CONTRA EL ALZHEIMER

Leer Más

​Un equipo de investigadores lidera un pionero estudio para determinar si los compuestos del calafate, un fruto endémico de la Patagonia, pueden proteger contra el avance de la Enfermedad de Alzheimer.

​Un equipo de investigadores lidera un pionero estudio para determinar si los compuestos del calafate, un fruto endémico de la Patagonia, pueden proteger contra el avance de la Enfermedad de Alzheimer.

calafate
nuestrospodcast
mamiferopatagonia

INVESTIGADORES DE LA RED PALEONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y EL NÚCLEO MILENIO EVOTEM DESCUBREN NUEVO MAMÍFERO MESOZOICO EN LA PATAGONIA

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
PEPITA DE ORO

ARTISTAS REALIZAN TRAVESÍA DEL MILODÓN MIGRANTE POR LA ISLA DE TIERRA DEL FUEGO

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
MUESTRA DE VINILOS 9 DE AGOSTO

VINILOS VUELVEN A GIRAR EL SÁBADO 9 EN JUNTA DE VECINOS MAURICIO BRAUN

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
MANTIZA-El Refugio 1995

CON EDICIÓN REMASTERIZADA SE CONMEMORAN 30 AÑOS DE "EL REFUGIO", DISCO DEBUT DE LA BANDA MAGALLÁNICA MANTIZA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909