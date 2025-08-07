SERVICIO DEL PATRIMONIO CULTURAL RECUERDA CAPACITACIÓN ONLINE PARA POSTULAR AL FONDO DEL PATRIMONIO CULTURAL

La instancia, a cargo de Fabiola Contreras, profesional de la Unidad de Fomento del Patrimonio del Servicio del Patrimonio Cultural se efectuará de manera online a través de la plataforma Zoom, en el enlace:

ID de reunión: 838 1764 8064 / Código de acceso: 007958

Este fondo concursable de financiamiento público está destinado a beneficiar el patrimonio cultural en todas sus formas, aportando recursos para "la ejecución total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificación, registro, investigación, difusión, valoración, protección, rescate, preservación, conservación, adquisición y salvaguardia del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educación en todos los ámbitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos indígenas".

El Concurso Regional -cuya convocatoria cierra el 29 de agosto- promueve la presentación de acciones en 4 categorías: Investigación, registro y levantamiento de patrimonio cultural (monto máximo por proyecto: $15.000.000), Material didáctico sobre patrimonio cultural para la educación formal y no formal (monto máximo por proyecto: $15.000.000), Organización y producción de encuentros referidos al patrimonio cultural (monto máximo por proyecto: $15.000.000) y Recursos digitales o audiovisuales referidos al patrimonio cultural. Monto máximo a financiar por proyecto (monto máximo por proyecto: $10.000.000)

En tanto, el plazo para presentar iniciativas al Concurso Nacional termina el 30 de septiembre, considera 3 líneas de financiamiento: Intervención en inmuebles con protección oficial (monto máximo por proyecto: $35.000.000 en diseño y $85.000.000 para ejecución de obras), Intervención en inmuebles sin protección oficial asociados a patrimonio cultural mueble, a patrimonio cultural de pueblos originarios o inherentes a un elemento de patrimonio cultural inmaterial (monto máximo por proyecto: $35.000.000 en diseño y $85.000.000 para ejecución de obras) y Adquisición de equipamiento técnico y/o científico especializado para la gestión, preservación o salvaguardia del patrimonio cultural (monto máximo por proyecto: $40.000.000).

Ganadores regionales

En la convocatoria del año pasado se adjudicaron fondos del Concurso Nacional al proyecto "Restauración y limpieza general de fachadas Mausoleo Sociedad Croata de Socorros Mutuos, Cementerio Municipal de Punta Arenas" presentado por dicha entidad.

A su vez, en el Concurso Regional resultaron ganadores los proyectos: "Cuentero de tradiciones y oficios del campo: aprendiendo del modo de vida torrepainino desde la primera infancia" de Macarena Fernández Génova; "Reconstruyendo historias patrimoniales a través del juego" de Verónica Soto Durán y "Cementerio de Cerro Castillo: El viejo manzano, las cruces extraviadas y los nombres olvidados" de

Sebastián Vidal Campos.

En tanto, en marzo de este año culminó el proyecto "Levantamiento Arquitectónico del puesto ganadero Las Flores: referente de construcción en adobe en Torres del Paine, Magallanes" (en la foto), iniciativa financiada por el Fondo del Patrimonio Cultural 2022, a cargo de Nicolás Recabarren, Laura Villanueva y Macarena Fernández.

Bases y detalles disponibles en:

​

