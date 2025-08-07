Punta Arenas,
7 de agosto de 2025

SERVICIO DEL PATRIMONIO CULTURAL RECUERDA CAPACITACIÓN ONLINE PARA POSTULAR AL FONDO DEL PATRIMONIO CULTURAL

​Este viernes 8 de agosto a las 11:00 horas (Magallanes) se realizará un encuentro virtual para conocer las características de la convocatoria 2025 del Fondo del Patrimonio Cultural.

serpatonlinefonde
La instancia, a cargo de Fabiola Contreras, profesional de la Unidad de Fomento del Patrimonio del Servicio del Patrimonio Cultural se efectuará de manera online a través de la plataforma Zoom, en el enlace: 
 
ID de reunión: 838 1764 8064 / Código de acceso: 007958
 
Este fondo concursable de financiamiento público está destinado a beneficiar el patrimonio cultural en todas sus formas, aportando recursos para "la ejecución total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificación, registro, investigación, difusión, valoración, protección, rescate, preservación, conservación, adquisición y salvaguardia del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educación en todos los ámbitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos indígenas".
 
El Concurso Regional -cuya convocatoria cierra el 29 de agosto- promueve la presentación de acciones en 4 categorías: Investigación, registro y levantamiento de patrimonio cultural (monto máximo por proyecto: $15.000.000), Material didáctico sobre patrimonio cultural para la educación formal y no formal (monto máximo por proyecto: $15.000.000), Organización y producción de encuentros referidos al patrimonio cultural (monto máximo por proyecto: $15.000.000) y Recursos digitales o audiovisuales referidos al patrimonio cultural. Monto máximo a financiar por proyecto (monto máximo por proyecto: $10.000.000)
 
En tanto, el plazo para presentar iniciativas al Concurso Nacional termina el 30 de septiembre, considera 3 líneas de financiamiento: Intervención en inmuebles con protección oficial (monto máximo por proyecto: $35.000.000 en diseño y $85.000.000 para ejecución de obras), Intervención en inmuebles sin protección oficial asociados a patrimonio cultural mueble, a patrimonio cultural de pueblos originarios o inherentes a un elemento de patrimonio cultural inmaterial (monto máximo por proyecto: $35.000.000 en diseño y $85.000.000 para ejecución de obras) y Adquisición de equipamiento técnico y/o científico especializado para la gestión, preservación o salvaguardia del patrimonio cultural (monto máximo por proyecto: $40.000.000).
 

Ganadores regionales

En la convocatoria del año pasado se adjudicaron fondos del Concurso Nacional al proyecto "Restauración y limpieza general de fachadas Mausoleo Sociedad Croata de Socorros Mutuos, Cementerio Municipal de Punta Arenas" presentado por dicha entidad. 

A su vez, en el Concurso Regional resultaron ganadores los proyectos: "Cuentero de tradiciones y oficios del campo: aprendiendo del modo de vida torrepainino desde la primera infancia" de Macarena Fernández Génova; "Reconstruyendo historias patrimoniales a través del juego" de Verónica Soto Durán y "Cementerio de Cerro Castillo: El viejo manzano, las cruces extraviadas y los nombres olvidados" de 

Sebastián Vidal Campos.

En tanto, en marzo de este año culminó el proyecto "Levantamiento Arquitectónico del puesto ganadero Las Flores: referente de construcción en adobe en Torres del Paine, Magallanes" (en la foto), iniciativa financiada por el Fondo del Patrimonio Cultural 2022, a cargo de Nicolás Recabarren, Laura Villanueva y Macarena Fernández.

Bases y detalles disponibles en: 


Paola Arroyo expone en IV Curso de Observadores cientificos 4

ESPECIALISTA DE LA ARMADA DE CHILE EXPUSIERON EN CAPACITACIÓN PARA EL SISTEMA INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA EN EL MARCO DE CCAMLR

CIENTÍFICOS EN MAGALLANES INVESTIGAN EL POTENCIAL DEL CALAFATE CONTRA EL ALZHEIMER

Leer Más

​Un equipo de investigadores lidera un pionero estudio para determinar si los compuestos del calafate, un fruto endémico de la Patagonia, pueden proteger contra el avance de la Enfermedad de Alzheimer.

​Un equipo de investigadores lidera un pionero estudio para determinar si los compuestos del calafate, un fruto endémico de la Patagonia, pueden proteger contra el avance de la Enfermedad de Alzheimer.

INDH-Magallanes-Muestra-75-Anos-Dos-06-de-agosto-scaled

INDH MAGALLANES INAUGURÓ EXPOSICIÓN PARA RELEVAR LA IMPORTANCIA DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DD.HH. EN LA CASA AZUL DEL ARTE

consejosalmon

CONSEJO DEL SALMÓN PARTICIPA EN ENCUENTRO SOBRE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y FUTURO DEL TRABAJO

Patricia Ojeda

CONVERSATORIO ITINERANTE "DAÑO TRANSGENERACIONAL Y SITIOS DE MEMORIA" INICIA RECORRIDO POR MAGALLANES

