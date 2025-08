MINISTRA EN VISITA CIERRA INVESTIGACIÓN JUDICIAL POR LA DESAPARICIÓN DE RICARDO HÁREX: QUERELLANTES APELARON LA DECISIÓN

​Con fecha 1 de julio pasado, la ministra en visita en causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas decretó el cierre de sumario en la causa que sustenta por la desaparición o presunta sustracción del estudiante menor de edad Ricardo Hárex González, ocurrida el 19 de octubre de 2001 en la ciudad.



El cierre de sumario ha sido apelado por las partes querellantes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la familia Hárex González. Ese proceso está en curso y deberá ser revisado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Por lo tanto, en esta etapa procesal aun no está a firme la resolución.



Extracto de la resolución:



“(…) Ofrece un panorama detallado de las investigaciones realizadas para esclarecer la desaparición de Ricardo Hárex González, incluyendo acciones policiales, periciales y judiciales llevadas a cabo a lo largo del tiempo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y diligencias realizadas, no se han obtenido resultados positivos que aclaren el destino del joven desaparecido.



Que con fecha 18 de marzo de 2025, a fojas 922 del Tomo II del cuaderno reservado consta que se le dio al querellante conocimiento total del sumario y de los tomos reservados | y Il, apercibiéndolo a indicar las diligencias que se encontraban pendientes de trámites.



Con fecha 13 de mayo, en relación a la resolución de 11 de marzo, de fojas 865, se extendió el plazo para indicar las diligencias que se encontraban pendientes.



A la fecha el querellante no ha dado cumplimiento y el plazo se encuentra vencido.



Que de acuerdo a lo expuesto, se tiene en consideración que la presente causa se caratula bajo la tipología "sustracción de menor" sin que hasta la fecha obren antecedentes de un hecho que revista tales características.



Igualmente, la presente causa se ha informado al Comité Contra la Desaparición Forzada de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sin observar antecedentes que den cuenta de "detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida; que colocan a esa persona fuera de la protección de la ley", (según el artículo 2, de la Convención Internacional para la Protección de las personas).



En virtud de lo expuesto, no existiendo más antecedentes que permitan avanzar en la investigación, se decreta el cierre del sumario”, concluye la resolución.