ACADÉMICO DE GEOLOGÍA UST PUBLICA HALLAZGOS INÉDITOS SOBRE LA DEFORMACIÓN TECTÓNICA EN LA PATAGONIA

El estudio, desarrollado junto al Dr. Gregory De Pascale, ofrece una mirada sin precedentes en la Patagonia chilena sobre cómo el avance de la Dorsal de Chile —un centro de expansión oceánica activa donde se forma nueva corteza terrestre— está impactando la geografía del sur de Sudamérica, particularmente en la zona de Laguna San Rafael. En este punto, la dorsal se hunde de forma oblicua bajo el continente, un fenómeno geológico único a nivel mundial, con importantes implicancias tectónicas y topográficas.

Para este trabajo se utilizó tecnología lidar aérea, que permite “ver” el relieve bajo la densa selva patagónica enviando pulsos láser desde un avión. «Básicamente, donde la luz logra pasar, el láser también, y así se obtiene información del relieve», explicó el investigador.

De esta forma, se logró identificar con precisión escarpes topográficos asociados a la Falla Liquiñe‐Ofqui (LOFZ), una falla geológica activa de rumbo que recorre gran parte de la Patagonia y ha generado importantes terremotos previamente (6.2 en Aysén en 2007).

Combinando estos datos con el análisis de depósitos glaciares del glaciar San Rafael, se calculó que la falla presenta tasas de desplazamiento extraordinarias: aproximadamente 14 mm/año en dirección horizontal y 6 mm/año en vertical, cifras que la posicionan entre las más rápidas del planeta en su tipo.





Además, el estudio reveló que este levantamiento no ocurre de manera uniforme. El componente vertical prácticamente desaparece 750 km más al norte, lo que indicaría que el levantamiento acelerado observado está directamente relacionado con la subducción oblicua de la dorsal y la existencia de una ventana tectónica bajo la corteza. Este proceso geodinámico estaría vinculado a la formación de las mayores elevaciones de la Patagonia, como el monte San Valentín, que alcanza los 4.058 metros sobre el nivel del mar.





Este avance científico no solo entrega evidencia de cómo interactúan un centro de expansión oceánica y una zona de subducción, sino que también subraya el valor de las tecnologías lidar para explorar regiones remotas y entender los complejos procesos que moldean el relieve extremo del sur de Chile.

Para leer la publicación, haz click aquí.

