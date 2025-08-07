7 de agosto de 2025
LA MÚSICA RANCHERA SE TOMA PUNTA ARENAS: "RANCHERA FEST" ATERRIZA EL 31 DE AGOSTO EN EL GIMNASIO SOKOL
Buenos días región.
Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región", a través de Polar Comunicaciones, el Productor General Sebastián Vásquez se refirió al esperado evento Ranchera Fest, que por primera vez llegará a Punta Arenas este 31 de agosto en el gimnasio del Sokol.
Durante la conversación, Vásquez destacó que se trata de un evento familiar pensado para todas las edades, donde la música y la diversión se entrelazan en una experiencia única. Ranchera Fest contará con las presentaciones estelares de Analis Lagos y Benja Duarte, artistas reconocidos por su talento y carisma, quienes prometen un show inolvidable. A ellos se sumará el grupo invitado Aguate Pariente, aportando aún más ritmo y alegría a esta gran fiesta musical.
Además, se informó que las entradas ya están disponibles en distintos puntos de venta oficiales de la ciudad: Gyros Bar (Colón 808), La Kriolla (Ignacio Carrera Pinto 808) y Música Emúsica (Chiloé 657).
Un equipo de investigadores lidera un pionero estudio para determinar si los compuestos del calafate, un fruto endémico de la Patagonia, pueden proteger contra el avance de la Enfermedad de Alzheimer.
