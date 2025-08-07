Punta Arenas,
7 de agosto de 2025

LA MÚSICA RANCHERA SE TOMA PUNTA ARENAS: "RANCHERA FEST" ATERRIZA EL 31 DE AGOSTO EN EL GIMNASIO SOKOL

Buenos días región.

rancherafest

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región", a través de Polar Comunicaciones, el Productor General Sebastián Vásquez se refirió al esperado evento Ranchera Fest, que por primera vez llegará a Punta Arenas este 31 de agosto en el gimnasio del Sokol.

Durante la conversación, Vásquez destacó que se trata de un evento familiar pensado para todas las edades, donde la música y la diversión se entrelazan en una experiencia única. Ranchera Fest contará con las presentaciones estelares de Analis Lagos y Benja Duarte, artistas reconocidos por su talento y carisma, quienes prometen un show inolvidable. A ellos se sumará el grupo invitado Aguate Pariente, aportando aún más ritmo y alegría a esta gran fiesta musical.

Además, se informó que las entradas ya están disponibles en distintos puntos de venta oficiales de la ciudad: Gyros Bar (Colón 808), La Kriolla (Ignacio Carrera Pinto 808) y Música Emúsica (Chiloé 657).




ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MANUEL BULNES DISFRUTARON CONCIERTO DE KARINA CONTRERAS GRUPO

CIENTÍFICOS EN MAGALLANES INVESTIGAN EL POTENCIAL DEL CALAFATE CONTRA EL ALZHEIMER

​Un equipo de investigadores lidera un pionero estudio para determinar si los compuestos del calafate, un fruto endémico de la Patagonia, pueden proteger contra el avance de la Enfermedad de Alzheimer.

INVESTIGADORES DE LA RED PALEONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y EL NÚCLEO MILENIO EVOTEM DESCUBREN NUEVO MAMÍFERO MESOZOICO EN LA PATAGONIA

ARTISTAS REALIZAN TRAVESÍA DEL MILODÓN MIGRANTE POR LA ISLA DE TIERRA DEL FUEGO

CORE ARECHETA BALETA ABORDÓ QUERELLA INTERPUESTA POR EL GOBERNADOR FLIES "LOS ACUERDOS ENTRE PRIVADOS DONDE SE INVOLUCRAN FAMILIARES DE AUTORIDADES SON PRECISAMENTE DONDE ESTÁN LOS CONFLICTOS DE INTERÉS"

Taller 2

LA EXPERIENCIA FORMATIVA CIEMSA ENTREGÓ NUEVAS HERRAMIENTAS A ARTISTAS ESCÉNICOS DE MAGALLANES

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
