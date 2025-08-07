VINILOS VUELVEN A GIRAR EL SÁBADO 9 EN JUNTA DE VECINOS MAURICIO BRAUN

¡Atención! Aunque llueva o nieve, el sábado 09 de agosto se invita a toda la comunidad del vinilo a una nueva muestra de cambalacheo musical de la Agrupación Melómano Magallánico, entre las 15:00 y las 20:00 horas, en Av. España N °0352 (Junta de Vecinos "Mauricio Braun")





Como es habitual, en esta junta melómana habrá tornamesas girando con el más amplio espectro musical, a cargo de DJs en vivo, y material renovado para ver y apreciar en vinilo, casetes, discos compactos, DVD, VHS, además de libros y revistas musicales.





Porque la idea siempre es que la música circule, tienes la oportunidad de llevar allí aquellos discos que no escuchas y dar nueva vida a tu música envasada. Ya lo sabes, te esperamos este sábado 09, con las mejores vibras y un inmejorable repertorio de todas las épocas en este imperdible panorama familiar.



