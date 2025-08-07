Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

7 de agosto de 2025

VINILOS VUELVEN A GIRAR EL SÁBADO 9 EN JUNTA DE VECINOS MAURICIO BRAUN

​ Nueva cita de Agrupación Melómano Magallánico:

MUESTRA DE VINILOS 9 DE AGOSTO
¡Atención! Aunque llueva o nieve, el sábado 09 de agosto se invita a toda la comunidad del vinilo a una nueva muestra de cambalacheo musical de la Agrupación Melómano Magallánico, entre las 15:00 y las 20:00 horas, en Av. España N °0352 (Junta de Vecinos "Mauricio Braun")

Como es habitual, en esta junta melómana habrá tornamesas girando con el más amplio espectro musical, a cargo de DJs en vivo, y material renovado para ver y apreciar en vinilo, casetes, discos compactos, DVD, VHS, además de libros y revistas musicales.

Porque la idea siempre es que la música circule, tienes la oportunidad de llevar allí aquellos discos que no escuchas y dar nueva vida a tu música envasada. Ya lo sabes, te esperamos este sábado 09, con las mejores vibras y un inmejorable repertorio de todas las épocas en este imperdible panorama familiar. 

¡¡No faltes!!
MANTIZA-El Refugio 1995

CON EDICIÓN REMASTERIZADA SE CONMEMORAN 30 AÑOS DE "EL REFUGIO", DISCO DEBUT DE LA BANDA MAGALLÁNICA MANTIZA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

PDI DETECTA A 8 EXTRANJEROS INFRACTORES EN FISCALIZACIÓN A BARBERÍAS DE PUNTA ARENAS

Leer Más

Fiscalización masiva de extranjeros en 14 barberías de la capital magallánica

Fiscalización masiva de extranjeros en 14 barberías de la capital magallánica

pdibarberias
nuestrospodcast
sernapescacentolla

SERNAPESCA INCAUTÓ 24 SACOS DE CENTOLLA ILEGAL EN PUNTA ARENAS

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
MUESTRA DE VINILOS 9 DE AGOSTO

VINILOS VUELVEN A GIRAR EL SÁBADO 9 EN JUNTA DE VECINOS MAURICIO BRAUN

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
agosto_investigadoras_ant&aacute;rtica

INVESTIGADORAS DE LA FACULTAD DIRIGEN ESTUDIO SOBRE COOPERACIÓN ESTRATÉGICA DE ESTADOS PRESENTES EN LA ANTÁRTICA CHILENA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
corerodolfocardenas

CONSEJERO RODOLFO CÁRDENAS ADVIERTE SOBRE CIERRE DE RUSFFIN Y DESTACA ROL DEL PLAN DE ZONAS EXTREMAS EN TIERRA DEL FUEGO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Ab