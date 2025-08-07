7 de agosto de 2025
VINILOS VUELVEN A GIRAR EL SÁBADO 9 EN JUNTA DE VECINOS MAURICIO BRAUN
Nueva cita de Agrupación Melómano Magallánico:
¡Atención! Aunque llueva o nieve, el sábado 09 de agosto se invita a toda la comunidad del vinilo a una nueva muestra de cambalacheo musical de la Agrupación Melómano Magallánico, entre las 15:00 y las 20:00 horas, en Av. España N °0352 (Junta de Vecinos "Mauricio Braun")
Como es habitual, en esta junta melómana habrá tornamesas girando con el más amplio espectro musical, a cargo de DJs en vivo, y material renovado para ver y apreciar en vinilo, casetes, discos compactos, DVD, VHS, además de libros y revistas musicales.
Porque la idea siempre es que la música circule, tienes la oportunidad de llevar allí aquellos discos que no escuchas y dar nueva vida a tu música envasada. Ya lo sabes, te esperamos este sábado 09, con las mejores vibras y un inmejorable repertorio de todas las épocas en este imperdible panorama familiar.
¡¡No faltes!!
Noticias
Relacionadas
Fiscalización masiva de extranjeros en 14 barberías de la capital magallánica
Fiscalización masiva de extranjeros en 14 barberías de la capital magallánica
Noticias
Destacadas
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Ab