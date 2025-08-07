Punta Arenas,
7 de agosto de 2025

“EL PRINCIPAL ANHELO ES QUE SE PUEDA DESARROLLAR DE MANERA ARMÓNICA”: CONCEJAL DE LAGUNA BLANCA Y SU VISIÓN FRENTE A LOS PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE

En el programa "Aquí Hidrógeno Verde" de Polar Comunicaciones, el concejal de Laguna Blanca, Esteban Vera Vásquez, conversó sobre el rol de las comunas rurales en el contexto de la transición energética y el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en la región.

Durante la entrevista, Vera destacó el potencial que tiene Laguna Blanca para sumarse a esta nueva matriz energética, subrayando también las dificultades actuales que enfrenta la comuna. "En el caso de Laguna Blanca dependemos de generadores", comentó, añadiendo que "son generadores que tienen un costo de mantención". En este contexto, señaló que cuando se empezó a hablar de proyecciones energéticas en la región, surgieron posibilidades para integrar a los territorios rurales a los sistemas interconectados.

El concejal expresó su inquietud por la exclusión de ciertas necesidades energéticas del Plan de Zonas Extremas: "Las comunas rurales tienen su independencia energética sobre diversas matrices, cuando estas necesidades quedaron fuera del plan de zonas extremas a todos nos llamó mucho la atención". Asimismo, recalcó que "es importante trabajar en ese sentido, en buscar esa independencia energética en la seguridad".

Vera también abordó la importancia de considerar el impacto social y ambiental de los grandes proyectos energéticos, así como la participación de las comunidades en estos procesos. "Uno empieza a entender cómo son las participaciones, uno entiende la magnitud de diferentes proyectos pero también dentro de esos procesos uno igual va notando un desgaste", señaló, haciendo hincapié en la necesidad de que las instalaciones de proyectos vayan de la mano con un entendimiento profundo del funcionamiento de cada comuna.

Finalmente, apuntó al desarrollo equilibrado del territorio: "El principal anhelo es que se pueda desarrollar de manera armónica, uno espera abrir el abanico de oportunidades económicas para la comuna... eso es nuestro principal anhelo, lo vemos con buenos ojos".


ASOCIACIONES DE HIDRÓGENO VERDE FIRMAN IMPORTANTE ALIANZA QUE BUSCA IMPULSAR LA INDUSTRIA NACIONAL

