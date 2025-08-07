Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

7 de agosto de 2025

CIENTÍFICOS EN MAGALLANES INVESTIGAN EL POTENCIAL DEL CALAFATE CONTRA EL ALZHEIMER

​Un equipo de investigadores lidera un pionero estudio para determinar si los compuestos del calafate, un fruto endémico de la Patagonia, pueden proteger contra el avance de la Enfermedad de Alzheimer.

calafate

La Enfermedad de Alzheimer representa una de las crisis de salud pública más urgentes del siglo XXI. Caracterizada por una devastadora pérdida de memoria y un progresivo deterioro cognitivo, esta patología afecta a millones de personas mayores en todo el mundo, generando altos niveles de dependencia y morbimortalidad. En este contexto, la ciencia busca respuestas en los lugares más inesperados, y uno de ellos es la flora nativa de la Patagonia chilena.


El calafate (Berberis microphylla), un fruto emblemático de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, ha captado la atención de la comunidad científica. Más allá de su profundo valor cultural y nutricional para la zona, este «superfruto» destaca por su extraordinaria riqueza en compuestos bioactivos con potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, dos mecanismos clave en la lucha contra los procesos de neurodegeneración que subyacen al Alzheimer.


Un proyecto, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), se está ejecutando en las modernas instalaciones de la Universidad de Magallanes (UMAG) y el Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes (CEBIMA). La investigación se centra en un compuesto específico del calafate: la berberina.


El Dr. Juan Carlos Bórquez, uno de los líderes del estudio, detalla la metodología: «El proyecto contempla la administración de berberina, un compuesto bioactivo presente en el calafate, tanto en una línea celular neuronal como en un modelo animal de enfermedad de Alzheimer. Posteriormente, se realizan análisis de laboratorio orientados a la evaluación de biomarcadores claves asociados a la progresión de la patología».


Esta iniciativa no solo destaca por su rigor científico, sino también por su carácter formativo y colaborativo. En ella participan activamente las estudiantes Fernanda Rodríguez, Nayadeth Reipan y Nicole Ojeda, junto a la jefa de carrera de Nutrición y Dietética, Lorena Ojeda, y el Premio Nacional de Ciencias Naturales y director del CEBIMA, Nibaldo Inestrosa, fortaleciendo así la nueva generación de científicos en la región más austral del país.


Fuente: cooperativaciencia.cl


pdihomicidioprat

PDI PUNTA ARENAS INVESTIGA HOMICIDIO OCURRIDO EN EL BARRIO PRAT

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

CIENTÍFICOS EN MAGALLANES INVESTIGAN EL POTENCIAL DEL CALAFATE CONTRA EL ALZHEIMER

Leer Más

​Un equipo de investigadores lidera un pionero estudio para determinar si los compuestos del calafate, un fruto endémico de la Patagonia, pueden proteger contra el avance de la Enfermedad de Alzheimer.

​Un equipo de investigadores lidera un pionero estudio para determinar si los compuestos del calafate, un fruto endémico de la Patagonia, pueden proteger contra el avance de la Enfermedad de Alzheimer.

calafate
nuestrospodcast
mamiferopatagonia

INVESTIGADORES DE LA RED PALEONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y EL NÚCLEO MILENIO EVOTEM DESCUBREN NUEVO MAMÍFERO MESOZOICO EN LA PATAGONIA

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
antumapu

OBRA EN HOMENAJE AL PUEBLO SELK’NAM CONMOVIÓ A MAGALLANES

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
concejalveravasquez

“EL PRINCIPAL ANHELO ES QUE SE PUEDA DESARROLLAR DE MANERA ARMÓNICA”: CONCEJAL DE LAGUNA BLANCA Y SU VISIÓN FRENTE A LOS PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
taiuuvoleibol

HISTÓRICO: EQUIPOS U16 DAMAS Y VARONES DEL CLUB DEPORTIVO TAIIU CLASIFICAN A LOS PLAYOFF DE LA LIGA NACIONAL DE MENORES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.