CIENTÍFICOS EN MAGALLANES INVESTIGAN EL POTENCIAL DEL CALAFATE CONTRA EL ALZHEIMER

La Enfermedad de Alzheimer representa una de las crisis de salud pública más urgentes del siglo XXI. Caracterizada por una devastadora pérdida de memoria y un progresivo deterioro cognitivo, esta patología afecta a millones de personas mayores en todo el mundo, generando altos niveles de dependencia y morbimortalidad. En este contexto, la ciencia busca respuestas en los lugares más inesperados, y uno de ellos es la flora nativa de la Patagonia chilena.





El calafate (Berberis microphylla), un fruto emblemático de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, ha captado la atención de la comunidad científica. Más allá de su profundo valor cultural y nutricional para la zona, este «superfruto» destaca por su extraordinaria riqueza en compuestos bioactivos con potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, dos mecanismos clave en la lucha contra los procesos de neurodegeneración que subyacen al Alzheimer.

​



Un proyecto, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), se está ejecutando en las modernas instalaciones de la Universidad de Magallanes (UMAG) y el Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes (CEBIMA). La investigación se centra en un compuesto específico del calafate: la berberina.





El Dr. Juan Carlos Bórquez, uno de los líderes del estudio, detalla la metodología: «El proyecto contempla la administración de berberina, un compuesto bioactivo presente en el calafate, tanto en una línea celular neuronal como en un modelo animal de enfermedad de Alzheimer. Posteriormente, se realizan análisis de laboratorio orientados a la evaluación de biomarcadores claves asociados a la progresión de la patología».

​



Esta iniciativa no solo destaca por su rigor científico, sino también por su carácter formativo y colaborativo. En ella participan activamente las estudiantes Fernanda Rodríguez, Nayadeth Reipan y Nicole Ojeda, junto a la jefa de carrera de Nutrición y Dietética, Lorena Ojeda, y el Premio Nacional de Ciencias Naturales y director del CEBIMA, Nibaldo Inestrosa, fortaleciendo así la nueva generación de científicos en la región más austral del país.

​



Fuente: cooperativaciencia.cl



​


