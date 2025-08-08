PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES DEL MINVU SELECCIONÓ A CERRO SOMBRERO EN LA COMUNA DE PRIMAVERA

​“Con mucha satisfacción informamos la reciente selección de Cerro Sombrero, en la comuna de Primavera por parte del Programa para Pequeñas Localidades del Minvu, a la cual hemos llegado en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric con el proyecto habitacional Pioneros y nuestro programa de Pavimentos Participativos, por lo que esta iniciativa será un nuevo impulso para la comunidad que hace patria en Tierra del Fuego”, informó el Seremi, Marco Uribe Saldivia.



Con esta selección, el Minvu está presente con el Programa Para Pequeñas Localidades en las tres comunas de Tierra del Fuego: Porvenir, a través de una iniciativa espejo cofinanciada por el Gobierno Regional; Pampa Guanaco en la comuna de Timaukel; y Cerro Sombrero en la comuna de Primavera, las dos últimas financiadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Además, interviene en Dorotea, comuna de Natales y Villa Tehuelches en la comuna de Laguna Blanca con recursos sectoriales y en Villa Ukika, comuna de Cabo de Hornos, con cofinanciamiento regional. Mientras que el año pasado se dio cierre a la intervención en Villa Punta Delgada, comuna de San Gregorio.



La Alcaldesa de Primavera, Karina Fernández Marín, manifestó “Estamos muy contentos con la selección de Cerro Sombrero en el Programa Pequeñas Localidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este programa nos proporcionará 1.500 millones para mejorar la infraestructura urbana de Cerro Sombrero, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los habitantes. También destaca en este programa que en su etapa de diagnóstico se considerará la participación directa de la comunidad. Es así como los vecinos y vecinas priorizarán los proyectos posibles a desarrollar”.



La mesa regional a cargo de seleccionar la propuesta, fue presidida por el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia; la jefa de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional, Hina Carabantes Hernández; la representante de la Delegación Presidencial Provincial, Camila Mancilla Quediman; el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mancilla; el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández Vera; la Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Marlene España Miranda; el representante de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Esteban Maldonado Cárdenas y el encargado regional del programa Para Pequeñas Localidades, Hernán López Muñoz.



Pequeñas Localidades y Descentralización



El Programa Para Pequeñas Localidades se focaliza en territorios ubicados en comunas con menos de 20 mil habitantes, que cuentan con menor acceso a la oferta programática del Estado y donde sus características productivas e identitarias se vean fortalecidas mediante la intervención.



Cerro Sombrero en la comuna de Primavera, se ubica en el ingreso oriental a la Provincia de Tierra del Fuego, y mantiene hasta la actualidad una identidad vinculada a la producción de petróleo y gas natural, ganadería ovina y prestación de servicios. Fue declarado capital comunal el 5 de agosto de 1965 en reconocimiento a la trayectoria de su población que se estableció a contar de 1950 como parte del campamento de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), tan solo cinco años después del descubrimiento del primer pozo petrolero, el 29 de diciembre de 1945 en Manantiales. Su paisaje característico de la pampa fueguina, sumado a su arquitectura modernista, le otorgan un sello distintivo con potencial para el turismo patrimonial y rural.



Actualmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Plan de Emergencia Habitacional, construye el conjunto habitacional Pioneros, destinado a 49 familias residentes en la localidad. Se suman a lo anterior, obras del 33° Llamado del Programa de Pavimentación Participativa, consistentes en la pavimentación de 421 metros lineales de calzadas, señalización vial, accesibilidad universal, obras de canalización de aguas lluvias, bandas metálicas y defensas camineras, con una inversión de 3.571 millones de pesos.



“Estamos cumpliendo el mandato presidencial de descentralización, llegando a todas las comunas de Magallanes, mediante la coordinación con los Municipios y gracias al trabajo de los equipos de la Seremi y el Serviu regional que se encuentran desplegados en todo el territorio y que hoy día podemos decir con toda certeza que estamos presentes en el cien por ciento de las comunas de Tierra del Fuego”, concluyó el Seremi Uribe.



Al concurso 2025 del Minvu convocado en el mes de mayo, ingresaron las postulaciones de Cerro Sombrero por parte de la Municipalidad de Primavera y Villa Darwin por parte del Municipio de Río Verde, resultando seleccionada la primera.



