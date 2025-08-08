8 de agosto de 2025
ADULTOS MAYORES RETOMAN TALLER DE MOSAICO CON ALTA PARTICIPACIÓN TRAS RECESO INVERNAL
La iniciativa forma parte de los 36 talleres gratuitos que ejecuta actualmente la Unidad de Adulto Mayor, beneficiando a más de mil 400 personas en la comuna.
El gremio de la construcción entregó a la Municipalidad una propuesta elaborada por una comisión multidisciplinaria, que incluye 10 iniciativas urbanas prioritarias para una ciudad más ordenada, sostenible y preparada para su crecimiento futuro. El documento integra aportes de profesionales, empresas de servicios básicos y recoge insumos del proyecto "Punta Arenas: la ciudad que queremos".
