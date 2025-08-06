Punta Arenas,
6 de agosto de 2025

CONOCE A ANEFDGAC: COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD AÉREA EN MAGALLANES

La Voz de la ANEF

Este miércoles, el programa "La Voz de la ANEF", conducido por Evelyn Córdova Marín, recibió a dos importantes representantes de la ANEFDGAC: Johan Catalán, presidente regional de la asociación, y Lionel Contreras, secretario regional y director nacional. 

Durante la conversación, ambos invitados destacaron el rol fundamental que cumple ANEFDGAC (Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil) en la regulación y supervisión de la actividad aérea del país. Su labor abarca desde la seguridad en infraestructura aeroportuaria hasta la protección de los espacios aéreos, tareas claves para el buen funcionamiento del sistema aeronáutico nacional. 

 En la Región de Magallanes, la asociación cuenta con 190 socios, quienes desempeñan funciones esenciales para mantener los estándares de seguridad y eficiencia en los servicios aéreos, especialmente en una zona geográfica tan estratégica como el extremo sur de Chile. 

 Tanto Catalán como Contreras reafirmaron el compromiso de la ANEFDGAC con el desarrollo profesional de sus socios y la defensa de sus derechos laborales, relevando también el trabajo colaborativo que se mantiene con la ANEF a nivel nacional y regional.

LA REALIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ANDFUD EN MAGALLANES

CON DOS EMPRESAS OFERENTES MINISTERIO DE TRANSPORTE INICIA PROCESO LICITATORIO DE BUSES PARA PUERTO NATALES

​Las empresas Luzdivina Spa y Trans Alerce Spa, hicieron sus ofertas para adjudicarse la licitación, ambas propuestas consideran una flota de nueve buses King Long de última generación.

​Las empresas Luzdivina Spa y Trans Alerce Spa, hicieron sus ofertas para adjudicarse la licitación, ambas propuestas consideran una flota de nueve buses King Long de última generación.

LIDERES SOCIALES INICIARON CUARTA VERSIÓN DE ESCUELA DE DIRIGENTES EN SALUD

busesnatales

CON DOS EMPRESAS OFERENTES MINISTERIO DE TRANSPORTE INICIA PROCESO LICITATORIO DE BUSES PARA PUERTO NATALES

frontiscecosfrioseco

MUNICIPIO A LA ESPERA DE FIRMA DEL MINSAL PARA AVANZAR EN LA MODIFICACIÓN DEL CECOSF DE RÍO SECO

SEDE ANDINO (5)

NUEVA SEDE COMUNITARIA PARA SECTOR ANDINO SE ENTREGARÁ OFICIALMENTE EN SEPTIEMBRE

logobn (1)
