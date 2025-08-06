CONOCE A ANEFDGAC: COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD AÉREA EN MAGALLANES

Este miércoles, el programa "La Voz de la ANEF", conducido por Evelyn Córdova Marín, recibió a dos importantes representantes de la ANEFDGAC: Johan Catalán, presidente regional de la asociación, y Lionel Contreras, secretario regional y director nacional.

Durante la conversación, ambos invitados destacaron el rol fundamental que cumple ANEFDGAC (Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil) en la regulación y supervisión de la actividad aérea del país. Su labor abarca desde la seguridad en infraestructura aeroportuaria hasta la protección de los espacios aéreos, tareas claves para el buen funcionamiento del sistema aeronáutico nacional.

En la Región de Magallanes, la asociación cuenta con 190 socios, quienes desempeñan funciones esenciales para mantener los estándares de seguridad y eficiencia en los servicios aéreos, especialmente en una zona geográfica tan estratégica como el extremo sur de Chile.

Tanto Catalán como Contreras reafirmaron el compromiso de la ANEFDGAC con el desarrollo profesional de sus socios y la defensa de sus derechos laborales, relevando también el trabajo colaborativo que se mantiene con la ANEF a nivel nacional y regional.

