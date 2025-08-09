PREPARATIVOS EN SEGURIDAD PARA GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD EN SU 50° EDICIÓN

Una vez más, las rutas de Tierra del Fuego serán escenario de la carrera binacional entre Chile y Argentina, con más de 196 automóviles como protagonistas que se disputarán los primeros lugares de la competencia.

Este gran evento, conlleva un trabajo coordinado por parte de las entidades organizadoras y de los servicios públicos, que durante los días 14, 15, 16 y 17 de agosto se despliegan para facilitar su realización velando de manera prioritaria por la seguridad en los distintos puntos donde se desarrolla su trazado.

Es en este contexto, que la planificación y la coordinación entre las distintas instituciones es clave para el éxito organizacional y comunicacional del evento que une a la Patagonia. Adelfa, encabeza el cumplimiento de los protocolos de emergencia y su despliegue en las rutas donde existirán ambulancias y puntos de comunicación encargados de conectar al territorio con sus participantes y de activar las alertas en caso de ser necesario: “Para nosotros como organizadores lo más relevante es que todo funcione bien en pro de la carrera y también de la seguridad, es por ello que durante esta reunión informamos sobre la ubicación del centro de comunicaciones donde se centralizarán todos los medios de emergencias posibles para la carrera”, señaló Ximena Villarroel, secretaria de Adelfa. También durante el encuentro precisó que “se dispondrán de 10 ambulancias en el trazado de la ruta en Chile más un vehículo de rescate”.

La presentación de este plan de emergencia y comunicaciones, se realizó en la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego mediante un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) en conjunto con los equipos de los distintos servicios públicos que deberán estar a disposición durante el desarrollo de la carrera. El encuentro contó con representantes de las Municipalidades de Timaukel y Porvenir, Hospital, Carabineros quienes contarán con refuerzos desde Punta Arenas, Senda y CONAF a cargo de realizar un último recorrido de ruta ambos días de la carrera con el objetivo de prevenir incendios forestales.

El delegado provincial José Campos Prieto, señaló que este comité “al congregar a los distintos actores públicos, tiene como principal objetivo coordinar actuaciones en casos de emergencias por parte de los servicios públicos, reafirmando su disposición ante situaciones esta naturaleza”. Además destacó: “Como Delegación Presidencial Provincial hemos propiciado entregar información para la seguridad de los participantes y espectadores”.

Coordinaciones en Complejo Fronterizo San Sebastián

La frontera entre Chile y Argentina, se convierte en uno de los puntos estratégicos más importantes para la competencia, es por ello que Adelfa sostuvo una reunión con los servicios contralores de ambos países, donde participó la Unidad de Pasos Fronterizos, junto a los equipos chilenos de Vialidad, SAG, PDI, Aduana que también contarán con refuerzos regionales y sus contrapartes argentinas. La finalidad de este encuentro es el aseguramiento de mantener la seguridad interior del Estado, incluso cuando el tránsito de entrada y salida terrestre del país, se ve enmarcado por un evento binacional.

El delegado provincial José Campos informó que los horarios en el Complejo Fronterizo San Sebastián, serán los siguientes: El 14 y 15 de agosto, el ingreso a Chile será desde las 08:00 horas hasta las 00:00 horas, mientras que la salida parte a las 08:00 hasta las 23:40 horas. El 16 y 17 de agosto, el ingreso al país será desde las 04:00 horas hasta las 07:30 y la salida parte a las 04:00 horas, hasta las 07:00.





​

