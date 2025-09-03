ANEF MAGALLANES REALIZÓ MANIFESTACIÓN EN PUNTA ARENAS CONTRA PROYECTO DE LEY QUE AFECTA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS

En conversación esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la presidenta de ANEF Magallanes, Evelyn Córdoba Marín, informó sobre la manifestación que se llevó a cabo este miércoles 3 de septiembre al mediodía en la Plaza de Armas de Punta Arenas, bajo el lema “En defensa de la función pública. Ni un paso atrás en nuestros derechos”.

La acción consistió en un banderazo convocado por la organización, cuyo objetivo fue visibilizar el descontento de los trabajadores públicos respecto al proyecto de ley sobre subsidio de incapacidad laboral, actualmente en evaluación en la comisión del Senado. Según indicó, dicho proyecto fue presentado sin consulta previa a los funcionarios y genera preocupación por eventuales retrocesos en derechos ya adquiridos.

“Nosotros no estamos en contra que haya una fiscalización a las licencias médicas, pero lo que no queremos es que existan retrocesos en lo que ya hemos adquirido como funcionarios públicos hace mucho tiempo”, afirmó Córdoba.

La presidenta de ANEF Magallanes recalcó que la manifestación buscó hacer un llamado tanto a las autoridades regionales como nacionales para retirar el proyecto de ley del Congreso y mejorarlo en un nuevo proceso de trabajo, esta vez con la participación de los trabajadores públicos.





