7 de agosto de 2025

ARTISTAS REALIZAN TRAVESÍA DEL MILODÓN MIGRANTE POR LA ISLA DE TIERRA DEL FUEGO

​Obra de teatro deleitó a niñas y niños de Timaukel y Porvenir. Presentaciones fueron organizadas por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

PEPITA DE ORO

​A través del teatro, niñas y niños de la isla Tierra del Fuego conectaron con un prehistórico mamífero que habitó la patagonia: El milodón. Una obra, en formato miniatura, giró por dos comunas gracias a una iniciativa de la Seremi de las Cultura, las Artes y el Patrimonio.

 

El montaje, denominado "Tras Huellas de Piedras: La Travesía del Milodón Migrante”, llegó a Timaukel y Porvenir. A cargo de un trío de artistas migrantes, deleitó a dieciséis de los veintiún estudiantes de la escuela Ignacio Carrera Pinto, más uno del jardín infantil Tolken Haru, ambos de Villa Cameron.

 

Hasta la alejada comuna, situada a 163 kilómetros al sureste de Porvenir, se trasladó el elenco de creadores venezolanos compuesto por Indira Jiménez (dirección escénica e instalación), Lisbeth Contreras (narración y guión gráfico) y Lenin Arvelo (musicalización). Allí, recurriendo al formato Lambe Lambe, presentaron su obra enfocada en las niñeces y que busca la convergencia natural y cultural del territorio desde la mirada Migrante. El montaje incluye una experiencia sensorial y narrativa visual.

 

“Estuvo increíble. Le doy un diez de diez. Me encantó todo lo de la naturaleza”, comentó la alumna Sofía, junto con valorar la presencia de las y los artistas en su colegio.

 

La actriz Indira Jiménez, quien agradeció el apoyo de la Seremi de las Culturas para concretar la itinerancia, resaltó que “tuvimos el agrado de llevar una experiencia para infancias. Hacemos una historia que tiene que ver con la unión del patrimonio natural y cultural del milodón, a través de una narrativa audiovisual, con diferentes técnicas escénicas para relatar la historia del milodón”.

 

Tras la presentación en Timaukel, la obra, que tiene una duración de seis minutos, fue presentada en varias secuencias a grupos de tres niñas y niños, en el jardín infantil Pepita de Oro de Porvenir.



“Esta itinerancia viene a beneficiar a las comunidades educativas de Timaukel y Porvenir. En este proceso hay un trabajo con la comunidad educativa, pero también con los artistas locales que han desarrollado la obra que se presentó en estos territorios”, dijo el Seremi de las Culturas, Luis Navarro, quien acompañó al elenco teatral durante la gira efectuada el lunes y martes recientes.



El recorrido de la puesta en escena fue organizado por la Seremi de las Culturas, a través de los programas Interculturalidad e Inclusión Migrante y Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional (FICR).



antumapu

OBRA EN HOMENAJE AL PUEBLO SELK’NAM CONMOVIÓ A MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Aguas Magallanes

CIENTÍFICOS EN MAGALLANES INVESTIGAN EL POTENCIAL DEL CALAFATE CONTRA EL ALZHEIMER

Leer Más

​Un equipo de investigadores lidera un pionero estudio para determinar si los compuestos del calafate, un fruto endémico de la Patagonia, pueden proteger contra el avance de la Enfermedad de Alzheimer.

​Un equipo de investigadores lidera un pionero estudio para determinar si los compuestos del calafate, un fruto endémico de la Patagonia, pueden proteger contra el avance de la Enfermedad de Alzheimer.

calafate
nuestrospodcast
mamiferopatagonia

INVESTIGADORES DE LA RED PALEONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y EL NÚCLEO MILENIO EVOTEM DESCUBREN NUEVO MAMÍFERO MESOZOICO EN LA PATAGONIA

Noticias
Destacadas
PEPITA DE ORO

ARTISTAS REALIZAN TRAVESÍA DEL MILODÓN MIGRANTE POR LA ISLA DE TIERRA DEL FUEGO

seremoeducacion

SEREMI VALENTÍN AGUILERA DESTACA INVERSIONES EN COLEGIOS Y LANZAMIENTO DEL MES DE LA EDUCACIÓN TP BAJO EL LEMA “DESPERTANDO VOCACIONES”

PRESENTACIÓN FOJI

JÓVENES MÚSICOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES SE VISTEN DE GALA PARA PRESENTACIÓN GRATUITA EN EL TEATRO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

