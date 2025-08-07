Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

7 de agosto de 2025

CULTURA Y APOYO SOCIAL: SENAMA MAGALLANES ENTREGARÁ CERCA DE $76 MILLONES EN FONDOS Y CORONA A SUS CAMPEONES DE CUECA REGIONAL

Buenos días región.

directorsenama

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, conducido por el comunicador Cristofher C. Cortéz, el director regional de SENAMA, Nicolás Soto Cárdenas, informó a la comunidad sobre dos importantes iniciativas orientadas a personas mayores en la región de Magallanes.

En primer lugar, Soto dio a conocer que el Fondo Nacional del Adulto Mayor destinará $76 millones para financiar proyectos en la región. Este fondo tiene como objetivo fortalecer a las organizaciones privadas sin fines de lucro que trabajan con personas mayores, promoviendo la participación y el apoyo social. “Hay 77 organizaciones sociales que pudieron adjudicar el fondo en la región”, destacó el director regional. Asimismo, precisó que “son 58 clubes de adulto mayor en la provincia de Magallanes por un monto aproximado de 1.100.000 por proyecto”. El proceso de postulación estará abierto hasta el 9 de mayo de este año.

En la misma entrevista, Soto también valoró la participación de once parejas en el Campeonato Regional de Cueca de Personas Mayores, organizado por SENAMA Magallanes. En esta oportunidad, resultaron campeones regionales Lucila del Carmen Vargas Muñoz y Juan Carlos Vargas Díaz, quienes representarán a la región de Magallanes en la 24ª versión del Campeonato Nacional de Cueca del Adulto Mayor “Luisa Riquelme Aravena”, que se realizará en la comuna de Tomé.


calafate

CIENTÍFICOS EN MAGALLANES INVESTIGAN EL POTENCIAL DEL CALAFATE CONTRA EL ALZHEIMER

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

CIENTÍFICOS EN MAGALLANES INVESTIGAN EL POTENCIAL DEL CALAFATE CONTRA EL ALZHEIMER

Leer Más

​Un equipo de investigadores lidera un pionero estudio para determinar si los compuestos del calafate, un fruto endémico de la Patagonia, pueden proteger contra el avance de la Enfermedad de Alzheimer.

​Un equipo de investigadores lidera un pionero estudio para determinar si los compuestos del calafate, un fruto endémico de la Patagonia, pueden proteger contra el avance de la Enfermedad de Alzheimer.

calafate
nuestrospodcast
mamiferopatagonia

INVESTIGADORES DE LA RED PALEONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y EL NÚCLEO MILENIO EVOTEM DESCUBREN NUEVO MAMÍFERO MESOZOICO EN LA PATAGONIA

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
PEPITA DE ORO

ARTISTAS REALIZAN TRAVESÍA DEL MILODÓN MIGRANTE POR LA ISLA DE TIERRA DEL FUEGO

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES: “MATHESON LE DIO LA ESPALDA A MAGALLANES Y A LA COMUNIDAD CHILOTA AL ABSTENERSE DE UN FERIADO REGIONAL”

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
40+ Directora Corfo

17 EMPRESAS FIRMARON ALIANZA EN BENEFICIO DE LOS EMPRENDIMIENTOS PARTICIPANTES DEL VIRALIZA 40+ H2V & EMPRESAS EMERGENTES DE CORFO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile