CULTURA Y APOYO SOCIAL: SENAMA MAGALLANES ENTREGARÁ CERCA DE $76 MILLONES EN FONDOS Y CORONA A SUS CAMPEONES DE CUECA REGIONAL

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, conducido por el comunicador Cristofher C. Cortéz, el director regional de SENAMA, Nicolás Soto Cárdenas, informó a la comunidad sobre dos importantes iniciativas orientadas a personas mayores en la región de Magallanes.

En primer lugar, Soto dio a conocer que el Fondo Nacional del Adulto Mayor destinará $76 millones para financiar proyectos en la región. Este fondo tiene como objetivo fortalecer a las organizaciones privadas sin fines de lucro que trabajan con personas mayores, promoviendo la participación y el apoyo social. “Hay 77 organizaciones sociales que pudieron adjudicar el fondo en la región”, destacó el director regional. Asimismo, precisó que “son 58 clubes de adulto mayor en la provincia de Magallanes por un monto aproximado de 1.100.000 por proyecto”. El proceso de postulación estará abierto hasta el 9 de mayo de este año.

En la misma entrevista, Soto también valoró la participación de once parejas en el Campeonato Regional de Cueca de Personas Mayores, organizado por SENAMA Magallanes. En esta oportunidad, resultaron campeones regionales Lucila del Carmen Vargas Muñoz y Juan Carlos Vargas Díaz, quienes representarán a la región de Magallanes en la 24ª versión del Campeonato Nacional de Cueca del Adulto Mayor “Luisa Riquelme Aravena”, que se realizará en la comuna de Tomé.



