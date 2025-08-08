PANADERÍA DEL CET CRECE Y BRINDA NUEVAS OPORTUNIDADES A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

​Alrededor de 370 kilos de pan produce y distribuye diariamente el Centro de Educación y Trabajo (CET) Semiabierto de Gendarmería, que funciona en un sector aledaño al Complejo Penitenciario Punta Arenas, y dentro de un régimen especial ayuda a personas privadas de libertad a formar hábitos laborales para dar continuidad a sus procesos de reinserción social.

Esta mañana dicha unidad -conformada por 11 funcionarios uniformados y 4 funcionarias civiles- se abrió a la visita de medios de comunicación, para darles a conocer sus recientes avances y herramientas que entregan a siete internos condenados que trabajan en su panadería. Esta abastece a 12 colegios y ocho jardines infantiles de la ciudad, además del Complejo Penitenciario de Punta Arenas y Dirección Regional de Gendarmería.



Así lo destacó la mayor Ana Pino Rojas, Jefa (S) del CET Semiabierto, acompañada por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, y la coronel Nancy Valenzuela, representante de la Dirección Regional. Como principal avance 2025, subrayó la incorporación en marzo del monitor de panadería, Germán Hernández, con la finalidad de producir un pan de mayor calidad con mejor sabor y textura. Esto ha sido un gran aliciente para sus usuarios, quienes están en permanente capacitación y cuentan con mayores competencias para el futuro, beneficiando además a sus familias con el fruto de este trabajo.



A ello se suma la compra de una segunda máquina amasadora (4 millones de pesos) financiada con recursos propios del CET, con lo cual quedan plenamente equipados, contando además con dos hornos industriales y dos revolvedoras (para masas más firmes y masas batidas). El resultado está a la vista, pudiendo hoy contar con una oferta diversificada: hallulla, pan integral, marraqueta, molde, pan italiano, dobladitas, bocado de dama, chocoso, pan de completo, pan batido y empanadas (para septiembre); “así que invito a la ciudadanía a poder comprar nuestros productos”.



La Seremi Michelle Peutat destacó el poder mostrarle a la comunidad el trabajo que realiza Gendarmería de Chile en las unidades penales de la región, en particular conociendo el taller de panadería y también el trabajo del CET Cerrado con la venta de chulengos para el 18 de septiembre, siendo ésta una oportunidad de colaborar con la reinserción en Magallanes. Asimismo, valoró la entrega de herramientas a personas que quizás antes del momento de delinquir nunca tuvieron la posibilidad de disponer: “nos parece importante esta tarea que contribuye a la seguridad, y para eso solamente hay que acercarse al Complejo Penitenciario, acercarse al CET semiabierto en el caso de que quieran comprar pan”. Además funcionan allí talleres de desabolladuría y pintura, gomería, lavado de autos, tapicería y carpintería, dando trabajo a 20 reclusos.



A su vez, la coronel Nancy Valenzuela remarcó que “Gendarmería de Chile es mucho más que cárcel, castigos y sanciones. También tenemos dentro de nuestras funciones la reinserción social, que es un eje bastante importante en nuestro trabajo diario, porque como siempre lo he dicho reinserción también es seguridad. Los centros de educación y trabajo cumplen un rol importante donde se entrega herramientas laborales reales a los internos condenados, que deciden acceder a ellos como lo es en este caso el taller de panadería”.



Germán Hernández, monitor de panadería, calificó su trabajo en el CET como una experiencia gratificante: “He recibido el apoyo de los chicos siempre, en todo lo que es la elaboración del pan, el tema de la manipulación de los alimentos y tengo un gran equipo detrás de mí, que parte de la Mayor Pino, apoyándome en todo lo que se requiere dentro de la panadería”. Resaltó la gran motivación de los internos, quienes se distribuyen las tareas como un equipo, y esperan seguir abriéndose a nuevos productos con el apoyo del público.



Uno de los siete internos que laboran en la panadería es Jonathan Spassof, quien por espacio de seis meses señala vivir una experiencia grata, en la que partió de cero y ha aprendido muchísimas cosas. Y, lo más importante, son las herramientas adquiridas para poder desenvolverse el día de mañana en este rubro, valorando que “uno lo puede hacer por su propia cuenta o para trabajar en alguna panadería, sirve muchísimo, la verdad”.



En la oportunidad, también se exhibió una muestra de chulengos, parrillas y otros trabajos en metal y madera elaborados por internos del CET Cerrado del Complejo Penitenciario, donde dan trabajo a 23 usuarios en sus talleres de carpintería y soldadura. El suboficial mayor Renato Contreras, encargado de esta unidad que funciona al interior de Complejo Penitenciario, destacó que confeccionan diversos trabajos en madera de lenga como muebles, mesas, sillas y han ampliado su giro en materia de estructuras metálicas, destacando los chulengos y parrillas para las Fiestas Patrias, con un tiempo de entrega de cinco días.



