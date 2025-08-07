Punta Arenas,
7 de agosto de 2025

DIPUTADA JAVIERA MORALES: “MATHESON LE DIO LA ESPALDA A MAGALLANES Y A LA COMUNIDAD CHILOTA AL ABSTENERSE DE UN FERIADO REGIONAL”

​La diputada Javiera Morales lamentó profundamente el rechazo, apuntando directamente a la responsabilidad de la derecha y, en particular, a la abstención del parlamentario del distrito.

diputadamorales

​Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto que buscaba establecer un feriado regional definido a través de la participación ciudadana. La votación obtuvo 66 votos a favor, 53 en contra y 15 abstenciones, entre ellas la del diputado por Magallanes, Christian Matheson, lo que impidió que la iniciativa avanzara.

La diputada Javiera Morales lamentó profundamente el rechazo, apuntando directamente a la responsabilidad de la derecha y, en particular, a la abstención del parlamentario del distrito. “Hemos empujado durante años por tener un feriado regional, que en mi opinión debiera ser el 21 de septiembre, para reconocer la llegada de la goleta Ancud al Estrecho y la toma de posesión por parte del Estado de Chile. La abstención del diputado Matheson es inconcebible”, señaló.

Sobre los argumentos entregados por Matheson para justificar su abstención, la legisladora fue tajante: “El diputado Matheson miente cuando dice que el proyecto no estaba patrocinado por el Ejecutivo, ya que una de las dos mociones refundidas es un mensaje del Gobierno. Y decir que no alcanzaría a estar listo para este 21 de septiembre es solo una excusa para ocultar su verdadera opinión: no quiere un feriado para los magallánicos y magallánicas. Matheson le dio la espalda a Magallanes y a la comunidad chilota al abstenerse de un feriado regional”.

Además, la diputada también cuestionó a los sectores que culpan al Gobierno del fracaso del proyecto “los que deben dar explicaciones no son las autoridades de gobierno, sino los diputados de derecha, republicanos y socialcristianos que rechazaron legislar conforme a su identidad regional”.

También subrayó el valor de reconocer la historia magallánica y su diversidad. “Nuestra tierra es unión: de herencia chilota con la pionera europea. Por mucho tiempo, la historia oficial ha exaltado únicamente el aporte de los inmigrantes europeos, invisibilizando el legado de miles de chilotes que llegaron, poblaron, trabajaron y formaron familia en estas tierras, anexando Magallanes a Chile” sostuvo.



SEREMI VALENTÍN AGUILERA DESTACA INVERSIONES EN COLEGIOS Y LANZAMIENTO DEL MES DE LA EDUCACIÓN TP BAJO EL LEMA “DESPERTANDO VOCACIONES”

PDI DETECTA A 8 EXTRANJEROS INFRACTORES EN FISCALIZACIÓN A BARBERÍAS DE PUNTA ARENAS

SERNAPESCA INCAUTÓ 24 SACOS DE CENTOLLA ILEGAL EN PUNTA ARENAS

CLIMATÓLOGO NICOLÁS BUTOROVIC CALIFICA COMO "ATÍPICO" EL INVIERNO 2025 EN PUNTA ARENAS

PROBLEMAS LEGALES EN EL FUTBOLITO SENIOR PUNTARENENSE

