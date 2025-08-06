FUNDACIÓN TERAIKE RECONOCE A 25 JÓVENES ILUSTRADORES

​Escolares de Natales, Punta Arenas, Porvenir y Cabo de Hornos, de entre 5 y 18 años, se inspiraron en los cuentos ganadores de la etapa de escritura y participaron en el concurso de Fundación Teraike con cerca de 330 creativos trabajos. En esta oportunidad, todos las obras reconocidas fueron de estudiantes de Punta Arenas



El jurado que eligió las 12 obras ganadoras, 12 menciones honrosas y una mención especial, estuvo compuesto por Pablo Quercia, director regional del Servicio Nacional del Patrimonio; Juan Carlos Tapia, diseñador de UMAG; Rayén Faundez, estudiante de la escuela Pedro Pablo Lemaitre y ganadora del concurso en 2024 y 2023: Patricia Messier como representante del pueblo kawésqar y Lidia González, representante yagán.



En sus dos etapas, escritura e ilustración, el concurso recibió 1.090 trabajos en los que sus autores investigaron y dieron a conocer la historia, el legado y el presente de los pueblos originarios de la región.



Las ilustraciones reconocidas se publicarán en el libro “Jóvenes talentos de Magallanes, el legado ancestral” que la fundación donará a todos los establecimientos educacionales y bibliotecas públicas de la región. La edición es bilingüe con el fin de que pueda llegar también al público extranjero para que las obras de los jóvenes autores magallánicos lleguen a otros rincones de Chile y el mundo. El libro también se podrá descargar gratuitamente del sitio web de Fundación Teraike y tendrá una versión en audiolibro, con los cuentos narrados por Oscar España Burgos.



Además, los trabajos ganadores forman parte de una exposición itinerante que se inaugurará el 21 de noviembre en el Centro Cultural de Punta Arenas para la premiación del concurso y que luego se presentará en distintos lugares de la región.



El objetivo del concurso “Jóvenes talentos de Magallanes” es promover el gusto por la lectura, el desarrollo de la creatividad y pensamiento crítico y el conocimiento y orgullo por la identidad regional, en este caso poniendo en valor a sus primeros habitantes.





La inspiración de los ganadores





Amalia Sofía Soto Maripani, de 7 años, alumna del Liceo Adventista, ganó con su obra para el cuento “El río de las estrellas”, sobre la que comentó: “Mi mamá me dijo que sería muy lindo que participara en el concurso. Juntas leímos los cuentos y cuando fui a la casa de mis abuelitos conversamos sobre cómo vivían los pueblos originarios de nuestra región. Yo quería saber cómo se vestían y cómo eran sus canoas así que mi papá me mostró un video y algunas fotografías. En vacaciones de invierno con mi mamá y mi abuelita leímos otra vez “El río de las estrellas” y me imaginé lo bonita que era la historia, así comencé a dibujar y pintar para que mi dibujo quedara muy lindo y pudiera participar”.



De la categoría menor es también Eloísa Amelie Lopez Vela-Ruiz, de 6 años, estudiante del Liceo Juan Bautista Contardi, quien ilustró “La rebelión de los guanacos”. "Quise ilustrar el cuento que hizo mi hermana Rocío, que ganó el concurso, porque estábamos muy contentos y fue muy entretenido participar. Mi hermana me ayudó a elegir el momento del cuento para dibujar"



En la categoría 8 a 11 años, la que tuvo más participantes, Teo Foschino, de10 años, alumno The British School, ganó con su retrato del barco de los españoles, el mar y las personas de la tribu para el cuento “La familia que se impuso”.



"Me inscribí porque nunca había tenido la oportunidad de participar en un concurso de dibujo o pintura y a mí me gusta mucho dibujar y pintar”, comentó Mia Oñate, de 11 años, alumna del colegio Miguel de Cervantes que ilustró “El canto del agua”. “Me gustó la historia porque me sentí identificada con la protagonista, ya que yo también pertenezco a una etnia indígena, soy mapuche".



Alexander Felipe Almonacid Cabezas, de 8 años, quien asiste a la escuela Bernardo O´Higgins, ganó con su obra para “El guiso del viento”, sobre la que destacó: “Me inspiró ver a mi hermana participar de este concurso y ver el talento que ella tiene, su dibujo para mí era grandioso. Y también quería transmitir el amor a mi abuela quien al igual que en el cuento, me hacía su sopa”.



En la categoría 12 a 14 años Ivanella Navi Aburto Garcia, de 13 años, alumna del liceo María Auxiliadora destacó con su ilustración para el cuento “El Bronce vivo”. “Me comentaron que no podía hacer un spoiler de la historia y decidí enfocarme en el reflejo de la luna porque transmitía una parte del cuento, adicional me dijeron que buscara un ángulo diferente por lo que decidí lanzar una foto a mi hermana menor en sus pies siendo la base de mi dibujo”.



Pía Cristiane Prat Guzmán, de 12 años, quien asiste el colegio Miguel de Cervantes, ganó con su trabajo para “Corazón de hielo”. "Hice este dibujo porque me gustó la idea de que un trozo de hielo fuese como un espejo que pudiera mostrar a través de su reflejo tantos recuerdos y ayudar a un niño a recordar la historia de su pueblo. Quise dibujar y poder transmitir cómo algo tan simple puede guardar tanta memoria y conectar con quienes fuimos. Nunca debemos olvidar nuestras raíces porque sin ellas no hay historia”.



Javiera Ayelen Velásquez, 13 años, alumna de la escuela 18 de septiembre, comentó sobre su obra: “Me inspiré muchísimo con el cuento "Una plegaria a la luna" desde que lo leí ya tenía una imagen super clara de lo que quería dibujar. Es que la historia está contada de una manera tan clara que te transporta y te dispara directo a la imaginación”.



En la categoría mayor, Mía Avril Prat, 17 años, del colegio Miguel de Cervantes explicó su inspiración para la ilustración de “Las sombras de Darwin”: "Lo que me llevó a hacer esta ilustración fue imaginar cómo se sintió ser observado y juzgado sin ser comprendido. Me inspiró la idea de dar voz a quienes fueron silenciados, y mostrar el dolor de ser visto como un objeto por alguien que vino creyendo saberlo todo. Tuve la necesidad de mostrar el lado que casi nunca se cuenta. Todo nació desde el dolor de esa incomprensión."



“...La vio. En medio del caos, una figura pequeña…Daniel sintió que el aire se congelaba”. Con esa simple frase supe que una mirada podía estar cargada de dolor y amor y así es como pensé que ella sería lo único que él vería”, explicó María Fernanda Manríquez, 16 años, alumna del Liceo Luis Alberto Barrera, sobre su obra para el cuento “El día que la tierra habló”.



Anastasia Carolina Seguel Mansilla, de 17 años, alumna del Liceo Adventista, sorprendió con su obra digital para “Animales Cautivos”, sobre la que dijo: “Cuando realicé el dibujo, quise plasmar en el rostro de las personas expectantes del zoológico maldad, odio y apatía; dar en cuenta quiénes fueron los verdaderos salvajes y la deshumanización que sufrieron los nativos de esta región. También me tomé el tiempo de investigar la vestimenta de la época y la presencia de ciertas características del lugar en donde se dieron zoológicos humanos, como ciertos monumentos y el smog por la industrialización. Agradezco a la Fundación Teraike por realizar estas series de concursos que ayudan a impulsar la creatividad y visibilizar la cultura en esta región hacia el exterior.









