PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA KAWESQAR: DIRIGENTES DE LA PESCA Y SALMONICULTURA INVITAN A CONVERSATORIO CLAVE EN UMAG ESTE SÁBADO 9 DE AGOSTO

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la gerenta general de Salmonicultores Magallanes, Francisca Rojas Phillipi, junto a los dirigentes de la pesca artesanal Patricio Ampuero y Jorge Oyarzún, conversaron sobre el vínculo entre la pesca artesanal y la salmonicultura, así como el proceso del plan de manejo de la Reserva Nacional Kawesqar, sus implicancias, los desafios para la industria, etc.

En el espacio, los dirigentes de la pesca artesanal destacaron que “la pesca artesanal estos últimos 5 años hemos tenido un acercamiento con la salmonicultura”, recordando experiencias de colaboración en distintos momentos, incluida la relevancia que tuvo la industria durante la pandemia de COVID-19 en la región.

El encuentro se enmarca en el ciclo de conversatorios sobre el plan de manejo de la Reserva Nacional Kawesqar. El primero se realizó en Puerto Natales y este sábado la cita será en Punta Arenas, en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, desde las 9:00 horas. La actividad es abierta a la comunidad.

En relación con el documento que actualmente se discute, Rojas Phillipi advirtió que “si este plan de manejo se aprueba tal cual como está ahora la salmonicultura debería cerrar sus puertas al año 2036 y en el caso de la pesca inmediatamente se convierte en una amenaza”.

