CARABINEROS DETUVO A DOS HOMBRES POR VENTA DE DROGA EN PUNTA ARENAS

​En el marco de una ronda focalizada nocturna desarrollada en conjunto con la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros detuvo a dos hombres acusados de vender droga en la comuna de Punta Arenas.



El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas de este jueves 7 de agosto, cuando personal especializado de la Sección OS7 observó a dos personas realizando transacciones de droga al interior de un vehículo. Tras la detención y con autorización de la Fiscalía, se allanaron dos domicilios en el sector sur de la ciudad, donde se incautaron cuatro cartuchos de aceite de hachís, $10.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y un automóvil presuntamente usado para las ventas.



Los detenidos, identificados como F.J.A.O. (32) y M.E.S.D. (22), ambos chilenos y sin antecedentes penales, fueron formalizados este viernes 8 de agosto por infracción a la Ley 20.000.

