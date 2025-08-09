PABLITO PESADILLA: EL DJ CHILENO QUE TRIUNFA EN EL EXTRANJERO LLEGA A DREAMS

Pablito Pesadilla es el nombre artístico de Pablo Garrido, un DJ y productor chileno nacido en Puente Alto, Santiago de Chile. Ampliamente reconocido por su influencia en el género urbano latino y la cumbia urbana, mezclando reggaeton, trap, guaracha y otros ritmos populares en sus sets y producciones, se ha convertido en uno de los DJs más importantes del país y una figura clave en fiestas, conciertos y colaboraciones con artistas del género urbano.

Inicios

Pablo comenzó haciendo mezclas y tocando en fiestas escolares y universitarias en Santiago. Su talento para combinar estilos populares lo llevó a hacerse conocido en el circuito de fiestas privadas, eventos urbanos y discotecas.

El nombre “Pablito Pesadilla” surgió en tono humorístico. El propio Pablo lo explicó. “Eres una pesadilla para los otros DJs, me dijo un amigo, por lo bien que mezclaba y animaba a la gente. Desde entonces adopté el apodo como parte de mi marca”, sostuvo.

Ascenso

En sus inicios, subía mezclas a SoundCloud y YouTube, que se viralizaron rápidamente entre el público joven chileno, especialmente por sus “megasets” de reggaetón, cumbia y música urbana. Su talento lo llevó a explotar el género en redes sociales, colaborando en plena pandemia con artistas que en ese entonces eran desconocidos. Años después, se han vuelto estrellas del “género urbano” como Kid Voodoo, Pailita, Standly, Polimá Westcoast y otros. “Es un orgullo ver cómo hemos crecido. De partir en Tiktok, a llegar a grandes escenarios del extranjero. En esta industria el techo uno mismo se lo pone. Puedes llegar a donde quieras. Me siento con energía e ilusión de seguir progresando y hacer historia, dejando a mi país en lo más alto de la música”, cerró.

Actualidad

Garrido, o “Pesadilla” en el género, está en el mejor momento de su carrera. A sus 31 años, viene regresando de una extensa gira por España, donde recorrió varias ciudades. “Fue agotador pero hermoso al mismo tiempo. Ahora volvemos a Chilito a seguir arriba del escenario. La música me ha dado el privilegio de conocer Europa. Vengo de Ibiza, donde fui parte de un importante evento. Cada ciudad tiene su mística. Ahora espero estar un tiempo en el país, antes de empezar una nueva gira. Ojalá muy pronto”, señaló.

Soundtrack

Pablo ha colaborado con decenas de artistas. Este año lanzó un álbum llamado “Guarachea Vol. 1”, que reúne varios sencillos producidos por él con distintos artistas. Incluye temas como: A Bailar, Nunca Dejaré De Perrear, Coca Colita, Paxanga, Traﬁck, Mereketengue, Pon Pin Cadera, Bellakeo. “Ha sido un 2025 movido, con mucha música y lanzamientos. Este fin de semana podrán escuchar el álbum que lanzamos hace algunos meses y que mejor en el escenario del Dreams de Punta Arenas, así que los espero para que saltemos y cantemos”.

El evento de Pablito Pesadilla será este sábado 9, no antes de las 23:00 hrs, en el casino de juegos magallánico. El acceso al evento es liberado, portando la entrada al recinto de juegos.

