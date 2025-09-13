Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

13 de septiembre de 2025

DREAMS INICIA FESTEJO PATRIO CON ESQUINAZO Y ANUNCIA ATRACTIVOS SHOWS PARA ESTE FIN DE SEMANA

​ ​ El ritmo de Yoan Amor llegan al restobar Lucky 7 lugar que anuncia atractivas sorpresas durante septiembre

FOTO YOAN AMOR

         Con la asistencia de anfitriones y público en general Dreams Punta Arenas dio el vamos oficial a las celebaciones del mes de la patria. Tres pies de cueca le otorgaron  colorido al acto donde el centro de entretención presentó  una tan variada como interesante cartelera con shows que tendrán lugar en el escenario del restobar Lucky 7 y en el centro de eventos, espacios que destacan por su accesibilidad, ubicación, seguridad, climatización y amplios estacionamientos, que otorgan la comodidad necesaria para todos los asistentes.


Sábado

           La ex voz de La Noche, Yoan Amor, regresa a Coyhaique para seguir cosechando aplausos tras su exitoso estreno del cover en versión bachata de “Piensa” de los Red Juniors, banda formada por los hermanos Zabaleta y pionera de la “Nueva Ola”.

Esta canción, estrenada en 1962 y compuesta por Jorge Pedreros, es muy especial para el cantante ya que, “a mi madre, que en paz de descanse, le gustaba mucho. Fue parte de su juventud”, comentó en conversación con este medio. “Para este cover tuve influencia de las bachatas modernas, como lo que hizo Manuel Turizo en algún momento y quise agregarle mi estilo para fusionarlo con su original sonido de los 60’s”, agregó el cantante.

Creaciones

Si bien  esta reversión fue grabada en Chile, el final del trabajo tuvo lugar en Suecia, país  donde reside hace un tiempo con su hijo y familiares.  También en Europa, Yoan grabó otras canciones, las que pronto irá presentando.“Los próximos temas son míos y otros son covers, pero siempre pensando en cantantes chilenos, tal vez canciones un poco olvidadas donde busqué darle otro estilo musical”, enfatizó.

Ambos shows son con acceso es gratis con la entrada al casino y comenzarán no antes de las 23:00 hrs. en el escenario del restobar Lucky 7, lugar que tendrá promoción de piscola con 50 % de descuento (Mistral) los días jueves entre las 19:00 y las 23:00 horas. Además, ofrecerá, por todo septiembre, una tabla dieciochera para dos personas más dos terremotos por solo $19.900.




foto narea 2024

CLAUDIO NAREA REPASARÁ ÉXITOS DE LOS PRISIONEROS ESTE SÁBADO EN DREAMS PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ALCALDE RADONICH PRESENTA PROPUESTA A MINISTRA LOBOS PARA LIMITAR DESCUENTOS DE LA DIPRES

Leer Más

La iniciativa busca impulsar una solución legislativa clara y definitiva a un problema que afecta directamente a Punta Arenas y Puerto Natales.


La iniciativa busca impulsar una solución legislativa clara y definitiva a un problema que afecta directamente a Punta Arenas y Puerto Natales.


ML 1
nuestrospodcast
54778138751_78927f8b59_k (1)

AUTORIDADES PROYECTAN HASTA 1,9 MILLONES DE VIAJES INTERNOS PARA FIESTAS PATRIAS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
INVITACIÓN PREMIOS CES 2025 (1)

DE ATACAMA, RM, LA ARAUCANÍA Y MAGALLANES SON LOS EDIFICIOS MÁS SUSTENTABLES DE CHILE

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
redsaludfiestaspatrias

ESPECIALISTAS DE REDSALUD MAGALLANES ENTREGAN RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR FIESTAS PATRIAS CON SEGURIDAD Y SIN EXCESOS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Guaguateca_10_9_25 (6)

SERPAT MAGALLANES INAUGURÓ ESTA MAÑANA PRIMERA GUAGUATECA DE LA REGIÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)