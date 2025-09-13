DREAMS INICIA FESTEJO PATRIO CON ESQUINAZO Y ANUNCIA ATRACTIVOS SHOWS PARA ESTE FIN DE SEMANA

Con la asistencia de anfitriones y público en general Dreams Punta Arenas dio el vamos oficial a las celebaciones del mes de la patria. Tres pies de cueca le otorgaron colorido al acto donde el centro de entretención presentó una tan variada como interesante cartelera con shows que tendrán lugar en el escenario del restobar Lucky 7 y en el centro de eventos, espacios que destacan por su accesibilidad, ubicación, seguridad, climatización y amplios estacionamientos, que otorgan la comodidad necesaria para todos los asistentes.



La ex voz de La Noche, Yoan Amor, regresa a Coyhaique para seguir cosechando aplausos tras su exitoso estreno del cover en versión bachata de “Piensa” de los Red Juniors, banda formada por los hermanos Zabaleta y pionera de la “Nueva Ola”.

Esta canción, estrenada en 1962 y compuesta por Jorge Pedreros, es muy especial para el cantante ya que, “a mi madre, que en paz de descanse, le gustaba mucho. Fue parte de su juventud”, comentó en conversación con este medio. “Para este cover tuve influencia de las bachatas modernas, como lo que hizo Manuel Turizo en algún momento y quise agregarle mi estilo para fusionarlo con su original sonido de los 60’s”, agregó el cantante.

Si bien esta reversión fue grabada en Chile, el final del trabajo tuvo lugar en Suecia, país donde reside hace un tiempo con su hijo y familiares. También en Europa, Yoan grabó otras canciones, las que pronto irá presentando.“Los próximos temas son míos y otros son covers, pero siempre pensando en cantantes chilenos, tal vez canciones un poco olvidadas donde busqué darle otro estilo musical”, enfatizó.

