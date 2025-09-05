Punta Arenas,
5 de septiembre de 2025

CLAUDIO NAREA REPASARÁ ÉXITOS DE LOS PRISIONEROS ESTE SÁBADO EN DREAMS PUNTA ARENAS

El acceso al show de Claudio Narea, que partirá no antes de las 23:00 horas, es gratis con la entrada al casino.

​Una noche de sábado llena de nostalgia y energía tendrá lugar en el escenario del Restobar Lucky 7 del casino Dreams de Punta Arenas. Claudio Narea, ex integrante de Los Prisioneros promete revivir los clásicos de la banda nacional que marcó una era en la música chilena.

Regreso

El concierto de Narea llega como una oportunidad dorada para los fanáticos de Los Prisioneros. El músico, conocido por su papel crucial en la creación de algunos de los himnos más representativos de los años 80 en Chile, repasará una serie de temas icónicos que definen la esencia de la banda. Clásicos como “La Voz De Los Ochenta”, “Sexo”, “¿Quién Mató A Marilyn?” y “El Baile De Los Que Sobran” estarán en el centro del repertorio, invitando a los presentes a una inmersión completa en la rebeldía y el espíritu social que caracterizó a la agrupación.

Recuerdos

El Restobar Lucky 7, con su ambiente vibrante y cercano, servirá como el escenario perfecto para esta velada. Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia musical inolvidable en un espacio que resuena con la historia y el fervor de la música de Los Prisioneros. La cercanía del lugar y su animada atmósfera contribuirán a una noche de celebración y recuerdo.
En una conversación con este medio, el cantante expresó su entusiasmo por regresar a la Región. "Siempre es un gusto volver a esta zona. Cada vez que venimos, nos recibe con la mejor de las energías", comentó el músico, destacando la calidez y el entusiasmo del público local.
El acceso al show de Claudio Narea, que partirá no antes de las 23:00 horas, es gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.

CONCIERTO DE FIESTAS PATRIAS ABRIÓ CELEBRACIONES EN PUNTA ARENAS

PDI PUNTA ARENAS DETIENE A UNA MUJER POR ESTAFAS REITERADAS: PRESENTABA EN LOCALES COMERCIALES COMPROBANTES DE TRANSFERENCIA ADULTERADOS

​La imputada cuenta con detenciones anteriores por este mismo delito y modus operandi, además registra antecedentes policiales por otros ilícitos.

​La imputada cuenta con detenciones anteriores por este mismo delito y modus operandi, además registra antecedentes policiales por otros ilícitos.

CORTE DE PUNTA ARENAS ORDENA LA EXPULSIÓN DEL PAÍS DE CIUDADANO EXTRANJERO CONDENADO POR LESIONES GRAVES

CARTELERA CULTURAL 06 DE SEPTIEMBRE

CEREMONIA DE INVESTIDURA, COMPROMISO Y TITULACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICO PROFESIONALES EN EL LICEO SARA BRAUN

PAREJA MAGALLÁNICA SE PREPARA PARA REPRESENTAR A LA REGIÓN EN EL NACIONAL DE CUECA EN LINARES

