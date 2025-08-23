Punta Arenas,
23 de agosto de 2025

ANTONIO RÍOS: EL MAESTRO REGRESA A PUNTA ARENAS CON TODA SU CUMBIA

​El icónico artista argentino se presentará este sábado en el restobar Lucky 7 del casino de juegos.

FOTO ANTONIO RIOS 2025 (1)

​A sus 71 años se siente vigente, con muchas ganas de seguir arriba de los escenarios. Por eso, una nueva gira trae de regreso al maestro trasandino Antonio Ríos a nuestro país: para reencontrarse con su "querido público", en Dreams Punta Aren.

Historia

En 1954, en la provincia norteña de Chaco, casi al límite con Paraguay, nació Epifanio Ríos. Sus primeros años de vida fueron difíciles, junto a su madre y cinco hermanos. Todavía era un niño cuando su padre regresó a casa, para llevarlos a Villa Fiorito, un pequeño poblado ubicado en la capital federal. A Antonio le encantaba el fútbol, sin embargo, terminó decantándose por el canto. "Jugar a la pelota siempre me ha gustado. Lustraba zapatos temprano y después me iba a jugar a "El Porvenir", un club amateur bonaerense. Cuando salía de la cancha, me quedaba tiempo para vocalizar. Quería jugar al fútbol profesional, era delantero. Me probé en Racing y me querían, pero Porvenir no me quiso soltar. Ahí lo dejé y me metí de lleno en la música", señaló el artista.

Música

Al cantante le costó abrirse camino en la industria. A los 26 empezó en un grupo rockero y a los 33 ya era la voz principal de "Sombras". Sin embargo, el conjunto se disolvió en 1989. Tres de sus integrantes formaron la banda "Malagata", logrando grandes éxitos, tanto a nivel profesional como económico. "Llegamos a hacer 28 eventos por fin de semana. Fue intenso, pero inolvidable al mismo tiempo. En 1994 quise darle un giro a mi carrera, sentía que podía ir más allá de lo que alguna vez pensé", reflexionó.

Actualidad

A varias décadas de aquellos acontecimientos, "El Maestro" es un consolidado exponente de la cumbia latina. Con decenas de discos, decenas de millones de reproducciones y un legado importante, sigue disfrutando de la música. "Me encanta viajar y devolverle el cariño a la gente. Chile es un lugar increíble, donde he tenido inolvidables shows. El año pasado estuve girando y se sintió como si el tiempo no hubiese pasado. Es satisfactorio ver como todo el esfuerzo que puse, las noches sin dormir, valieron la pena. Es increíble verme a los 70 años vigente", expresó.

Sur

El vocalista ha estado en varias ocasiones en Punta Arenas y otras ciudades del sur. Sin embargo, mantiene la ilusión de regresar. "Que puedo decir, cada vez que estoy en Magallanes, a orillas del mar, me siento relajado y a gusto. Cuando me contaron que venía una nueva gira, me puse muy feliz. La atención en Dreams es diez puntos, el hotel genial y el escenario muy cercano a la gente. Los espero para que nos unamos desde el corazón. La música trasciende fronteras, ideologías y diferencias. Nos une y conecta, aunque sea una horita", cerró Ríos.

Repertorio
El "Maestro" tiene claro su repertorio y espera que el público lo disfrute. "Será más de una hora de show, donde estaremos con los muchachos tocando los temas más "pegados", además de algunos de las bandas donde estuve en los 80' y 90's", concluyó.

El evento de Antonio Ríos será este sábado, no antes de las 23:00 hrs, en el casino de juegos local. Al show se accede gratis con la entrada a Dreams cuyo importe total es en beneficio fiscal.


