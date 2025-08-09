Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

9 de agosto de 2025

COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL SENADO APRUEBA PROYECTO DE LA DIPUTADA JAVIERA MORALES QUE REGULA USO DE CELULARES EN SALAS DE CLASES

Junto a otros parlamentarios. ​

photo_2025-08-04_16-39-34

La Comisión de Educación del Senado aprobó el proyecto de ley impulsado por la diputada Javiera Morales, junto a otros parlamentarios, que regula el uso de celulares y otros dispositivos tecnológicos en las aulas de clases. Esta iniciativa, que ya había sido aprobada en general por la Cámara de Diputadas y Diputados en julio de 2024, continúa avanzando en su segundo trámite legislativo.

“Estamos muy contentos de que avance esta iniciativa que busca hacerse cargo de un problema que existe hoy en las comunidades educativas que es el uso del celular, ya que genera mucha distracción en los niños y adolescentes. No se trata de demonizar la tecnología, sino que esté a favor del aprendizaje y no en contra”, indicó la parlamentaria Javiera Morales, impulsora del proyecto.

La iniciativa responde a la creciente preocupación por el uso excesivo de pantallas entre niñas, niños y adolescentes. Según datos recientes, uno de cada tres menores pasa más de 4 horas diarias frente a pantallas, y el 60% de los adolescentes supera las 3 horas de uso fuera del horario escolar. Además, la edad de acceso a teléfonos móviles ha disminuido drásticamente: en 2023, el promedio de inicio fue de 8,9 años, y casi la mitad de los niños tenía un celular antes de los 9.

La propuesta legislativa establece una prohibición total del uso de celulares y dispositivos móviles en educación parvularia y entre 1° y 6° básico, mientras que para los niveles de 7° básico a 4° medio se plantea una regulación que permita un uso pedagógico y responsable.

El objetivo central del proyecto es proteger el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, fomentar la interacción social y el juego durante los recreos, y promover una educación digital crítica, reflexiva y equitativa.

Este proyecto se alinea con normativas internacionales implementadas en países como Francia, Italia y Brasil, donde existen limitaciones estrictas al uso de celulares en contextos escolares.


senado-votacion-ley-lafkenche

LEY LAFKENCHE EN LA MIRA: SIN CONSULTA INDÍGENA, SENADO SE APRESTA A VOTAR MODIFICACIONES A LA LEY SOBRE DE ESPACIOS COSTEROS MARINOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

​CARABINEROS Y PDI LOGRAN 37 DETENCIONES EN INÉDITO OPERATIVO CONJUNTO EN MAGALLANES

Leer Más

​Durante el trabajo conjunto, se efectuaron en total 1.195 fiscalizaciones.

​Durante el trabajo conjunto, se efectuaron en total 1.195 fiscalizaciones.

pdicarabinerosmagallanes
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-08-08 at 13

MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS FOMENTA HÁBITOS SUSTENTABLES DESDE LA PRIMERA INFANCIA

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
03_30

EL DEFENSOR NACIONAL DEL CONTRIBUYENTE, RICARDO PIZARRO “SI ES NECESARIO PODEMOS LLEGAR HASTA LA CORTE SUPREMA PARA DEFENDER LOS DERECHOS TRIBUTARIOS DE UN CONTRIBUYENTE”

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
seremieconomiamagallanes

MAGALLANES MIRA AL EXTERIOR: SEREMI INVITA A INTERNACIONALIZAR NEGOCIOS CON PROGRAMA PYMES GLOBALES

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
seremoeducacion

SEREMI VALENTÍN AGUILERA DESTACA INVERSIONES EN COLEGIOS Y LANZAMIENTO DEL MES DE LA EDUCACIÓN TP BAJO EL LEMA “DESPERTANDO VOCACIONES”

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.