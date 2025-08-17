SENADO DE LA REPÚBLICA APRUEBA EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL ENTRE CHILE Y EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

La Sala del Senado aprobó ayer en la tarde y por unanimidad el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por su sigla en inglés) entre Chile y Emiratos Árabes Unidos (EAU), que fue suscrito en Abu Dabi el 29 de julio de 2024, durante la visita del presidente de la República, Gabriel Boric Font, a ese país.



El CEPA otorgará un mejor acceso al mercado emiratí para el 98% de los productos exportados por Chile, y para el 99,5% de los productos importados desde EAU. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, destacó que la aprobación de este acuerdo "refleja una política de Estado, de diversificación de nuestras relaciones económicas internacionales" y que responde a un acuerdo moderno con un socio de gran potencial de desarrollo.



"Este acuerdo es parte central de nuestra estrategia de aproximación a los países del Golfo, que representan, junto con el Sudeste Asiático, dos de las áreas más dinámicas del comercio mundial, con un potencial muy relevante también en materia de servicios", agregó Van Klaveren.



La aprobación de este instrumento va en línea con la política exterior de Chile que ha impulsado la vinculación con nuevos socios comerciales para continuar diversificando el comercio exterior y el acceso a nuevas fuentes de inversión extranjera. Dentro de los países del Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos se posicionó durante el año 2024 como el principal socio comercial de Chile en esa región, con un intercambio comercial entre ambos países de US$232 millones.



El tratado fue negociado por los equipos técnicos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, encabezados por la subsecretaria Claudia Sanhueza, quien señaló que "la estructura exportadora de Chile es altamente complementaria con la estructura importadora de Emiratos Árabes Unidos, con un 95% de coincidencia. Esto implica que el acuerdo permitirá ampliar el acceso a muchos productos, incluyendo aquellos que ya exportamos y otros con gran potencial".



Agregó que "asimismo, contempla una agenda de trabajo en el marco del capítulo sobre empoderamiento económico de las mujeres y del capítulo de cadenas globales de valor, lo que favorecerá la integración productiva con una región que proyecta un importante crecimiento en innovación, nuevas tecnologías y servicios".



Relación comercial

- En 2024, el intercambio comercial entre Chile y los EAU ascendió a US$232,4

millones, con una reducción de un 7,4% respecto del resultado obtenido durante

2023 (US$251,1 millones).

- En similar periodo, las exportaciones totalizaron US$154,5 millones, con una

reducción de un 12,5% en comparación al año anterior (US$176,5 millones). Por

su parte, las importaciones desde los EAU alcanzaron US$77,8 millones,

mostrando un crecimiento de 4,4% respecto de 2023 (US$74,6 millones).

- El saldo de la balanza comercial fue positivo para Chile en US$82,6 millones,

manteniéndose la tendencia observada durante los pasados 5 años.

- Durante 2024, EAU representó un 41% del intercambio total con los países que

componen el Consejo de Cooperación del Golfo, bloque compuesto por: Arabia

Saudita, EAU, Qatar, Kuwait, Omán y Bahrein.

- En cuanto a macro sectores, las exportaciones hacia los EAU se distribuyeron

durante 2024 en los sectores agropecuario (36%); manufacturas (33%); forestal

(15%); minería (8%); pesca y acuicultura (5%); vinos (3%) y servicios (1%).

- Durante 2024, las principales exportaciones hacia los EUA correspondieron a:

preparaciones alimenticias (US$33,4 millones); maderas aserradas de pino

insigne (US$18,6 millones); oro minero en bruto (US$12,3 millones),

medicamentos (US$10,4 millones) y nueces (US$9 millones)

- Asimismo, durante 2024 los principales productos importados desde los EAU

correspondieron a: perfumes (US$39,3 millones); teléfonos celulares y los de

otras redes inalámbricas (US$4,0 millones); los demás aceites lubricantes

terminados (US$3,2 millones) y aguas de tocador (US$2,9 millones)



