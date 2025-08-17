Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

17 de agosto de 2025

SENADO DE LA REPÚBLICA APRUEBA EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL ENTRE CHILE Y EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

​ ​ Dentro de los países del Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos se posicionó durante el año 2024 como el principal socio comercial de Chile en esa región. ​

chileemiratos2

La Sala del Senado aprobó ayer en la tarde y por unanimidad el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por su sigla en inglés) entre Chile y Emiratos Árabes Unidos (EAU), que fue suscrito en Abu Dabi el 29 de julio de 2024, durante la visita del presidente de la República, Gabriel Boric Font, a ese país.

El CEPA otorgará un mejor acceso al mercado emiratí para el 98% de los productos exportados por Chile, y para el 99,5% de los productos importados desde EAU. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, destacó que la aprobación de este acuerdo "refleja una política de Estado, de diversificación de nuestras relaciones económicas internacionales" y que responde a un acuerdo moderno con un socio de gran potencial de desarrollo.

"Este acuerdo es parte central de nuestra estrategia de aproximación a los países del Golfo, que representan, junto con el Sudeste Asiático, dos de las áreas más dinámicas del comercio mundial, con un potencial muy relevante también en materia de servicios", agregó Van Klaveren.

La aprobación de este instrumento va en línea con la política exterior de Chile que ha impulsado la vinculación con nuevos socios comerciales para continuar diversificando el comercio exterior y el acceso a nuevas fuentes de inversión extranjera. Dentro de los países del Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos se posicionó durante el año 2024 como el principal socio comercial de Chile en esa región, con un intercambio comercial entre ambos países de US$232 millones.

El tratado fue negociado por los equipos técnicos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, encabezados por la subsecretaria Claudia Sanhueza, quien señaló que "la estructura exportadora de Chile es altamente complementaria con la estructura importadora de Emiratos Árabes Unidos, con un 95% de coincidencia. Esto implica que el acuerdo permitirá ampliar el acceso a muchos productos, incluyendo aquellos que ya exportamos y otros con gran potencial".

Agregó que "asimismo, contempla una agenda de trabajo en el marco del capítulo sobre empoderamiento económico de las mujeres y del capítulo de cadenas globales de valor, lo que favorecerá la integración productiva con una región que proyecta un importante crecimiento en innovación, nuevas tecnologías y servicios".

Relación comercial
- En 2024, el intercambio comercial entre Chile y los EAU ascendió a US$232,4
millones, con una reducción de un 7,4% respecto del resultado obtenido durante
2023 (US$251,1 millones).
- En similar periodo, las exportaciones totalizaron US$154,5 millones, con una
reducción de un 12,5% en comparación al año anterior (US$176,5 millones). Por
su parte, las importaciones desde los EAU alcanzaron US$77,8 millones,
mostrando un crecimiento de 4,4% respecto de 2023 (US$74,6 millones).
- El saldo de la balanza comercial fue positivo para Chile en US$82,6 millones,
manteniéndose la tendencia observada durante los pasados 5 años.
- Durante 2024, EAU representó un 41% del intercambio total con los países que
componen el Consejo de Cooperación del Golfo, bloque compuesto por: Arabia
Saudita, EAU, Qatar, Kuwait, Omán y Bahrein.
- En cuanto a macro sectores, las exportaciones hacia los EAU se distribuyeron
durante 2024 en los sectores agropecuario (36%); manufacturas (33%); forestal
(15%); minería (8%); pesca y acuicultura (5%); vinos (3%) y servicios (1%).
- Durante 2024, las principales exportaciones hacia los EUA correspondieron a:
preparaciones alimenticias (US$33,4 millones); maderas aserradas de pino
insigne (US$18,6 millones); oro minero en bruto (US$12,3 millones),
medicamentos (US$10,4 millones) y nueces (US$9 millones)
- Asimismo, durante 2024 los principales productos importados desde los EAU
correspondieron a: perfumes (US$39,3 millones); teléfonos celulares y los de
otras redes inalámbricas (US$4,0 millones); los demás aceites lubricantes
terminados (US$3,2 millones) y aguas de tocador (US$2,9 millones)

Comunicaciones SUBREI


photo_2025-08-04_16-39-34

COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL SENADO APRUEBA PROYECTO DE LA DIPUTADA JAVIERA MORALES QUE REGULA USO DE CELULARES EN SALAS DE CLASES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

SE SUSPENDIÓ EL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD EN LA PRIMERA ETAPA

Leer Más

La edición 50 del Gran Premio de la Hermandad fue suspendido cuando se cumplía la primera etapa rumbo a Puerto Porvenir debido a un duro accidente.


La edición 50 del Gran Premio de la Hermandad fue suspendido cuando se cumplía la primera etapa rumbo a Puerto Porvenir debido a un duro accidente.


5e82e5ee-7561-4006-89a8-9ff81fbadaad-728x409
nuestrospodcast
0b8162c0-7639-4c87-b274-4e00754db5a3

CARABINEROS DETUVO A DOS PERSONAS POR AMENAZAS DE MUERTE

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
chileemiratos2

SENADO DE LA REPÚBLICA APRUEBA EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL ENTRE CHILE Y EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
subse mop (2)

SUBSECRETARIO MOP DESTACA RECUPERACIÓN DE CENTENARIOS EDIFICIOS DE PUNTA ARENAS GRACIAS A TRABAJO CONJUNTO CON EL GOBIERNO REGIONAL

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
R-31-2023

TRIBUNAL AMBIENTAL RECHAZÓ RECLAMACIONES EN CONTRA DEL PROYECTO «ENSANCHAMIENTO CANAL KIRKE ÚLTIMA ESPERANZA”

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.