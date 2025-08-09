Punta Arenas,
9 de agosto de 2025

MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS FOMENTA HÁBITOS SUSTENTABLES DESDE LA PRIMERA INFANCIA

Con el propósito de promover prácticas sostenibles y apoyar a las instituciones en su certificación medioambiental otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente. ​

En un esfuerzo conjunto por fomentar el cuidado del entorno, la Municipalidad de Cabo de Hornos desarrolló una serie de actividades en establecimientos educacionales, con el propósito de promover prácticas sostenibles y apoyar a las instituciones en su certificación medioambiental otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente.

“Como municipalidad quisimos premiar a los establecimientos que participaron en nuestras actividades relacionadas con el medio ambiente. De esta manera los apoyamos en el proceso de certificación ambiental que deben cumplir. La idea es que vivan estas experiencias y puedan incorporarlas en sus expedientes”, señaló Yessenia Meza, encargada de Medio Ambiente del municipio.

En el marco de esta iniciativa, cada establecimiento recibió un kit de contenedores para reciclaje y un sobre de semillas, incentivando acciones concretas para el cuidado del entorno y sumando experiencias útiles para su acreditación ambiental.

Asimismo, y en el contexto del convenio colaborativo entre el municipio y las instituciones educativas, se realizaron talleres en jardines infantiles. En una sala cuna mixta heterogénea, los niños y niñas aprendieron a reutilizar materiales reciclados para crear pingüinos, juegos de bolos con botellas y sonajeros, actividades que favorecen la motricidad fina.

“Con la ayuda de los jóvenes del centro de reciclaje de cartón, los pequeños fabricaron distintos objetos reciclados, fomentando la creatividad y el cuidado del medio ambiente”, destacó Meza.

Con estas acciones, la Municipalidad de Cabo de Hornos reafirma su compromiso con la educación ambiental desde las primeras etapas de formación, contribuyendo a generar hábitos sustentables que perduren en el tiempo.


MUNICIPIO ENTREGA DOS NUEVAS SUBVENCIONES DEPORTIVAS

​CARABINEROS Y PDI LOGRAN 37 DETENCIONES EN INÉDITO OPERATIVO CONJUNTO EN MAGALLANES

​Durante el trabajo conjunto, se efectuaron en total 1.195 fiscalizaciones.

​Durante el trabajo conjunto, se efectuaron en total 1.195 fiscalizaciones.

MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS FOMENTA HÁBITOS SUSTENTABLES DESDE LA PRIMERA INFANCIA

EL DEFENSOR NACIONAL DEL CONTRIBUYENTE, RICARDO PIZARRO “SI ES NECESARIO PODEMOS LLEGAR HASTA LA CORTE SUPREMA PARA DEFENDER LOS DERECHOS TRIBUTARIOS DE UN CONTRIBUYENTE”

MAGALLANES MIRA AL EXTERIOR: SEREMI INVITA A INTERNACIONALIZAR NEGOCIOS CON PROGRAMA PYMES GLOBALES

SEREMI VALENTÍN AGUILERA DESTACA INVERSIONES EN COLEGIOS Y LANZAMIENTO DEL MES DE LA EDUCACIÓN TP BAJO EL LEMA “DESPERTANDO VOCACIONES”

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
