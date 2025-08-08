“VOY A VOTAR POR EL CANDIDATO QUE ESTE MEJOR POSICIONADO PARA GANARLE A LA IZQUIERDA”: SENADOR KUSANOVIC CONFIRMA RESPALDO A JOSÉ ANTONIO KAST

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el senador por Magallanes Alejandro Kusanovic Glusevic explicó públicamente su apoyo a José Antonio Kast como candidato presidencial, argumentando que “iba a votar por el mejor candidato posicionado para ganarle a la izquierda que es José Antonio Kast”.

Kusanovic señaló que esta postura la ha sostenido desde diciembre y que dentro de Renovación Nacional (RN) ha advertido que “la estrategia de Chile Vamos está desconectada de la realidad”. A su juicio, el panorama político chileno ha cambiado, y tanto la izquierda como la derecha deben reconocer el distanciamiento de la ciudadanía con los partidos tradicionales. “La gente no quiere votar por la UDI porque no ha solucionado los problemas tampoco en estos últimos 30 años, los partidos tienen que darse cuenta de la conexión que tienen con la gente”, afirmó.

El senador también cuestionó la percepción que, según él, mantiene el bloque opositor. “Chile Vamos sigue pensando como antes, siguen pensando que representan el 80% de la derecha pero en realidad son como el 40%”, dijo, agregando que la ciudadanía busca “una esperanza, algo nuevo” y que cuando a Evelyn Matthei “le ponen de asesor al senador Coloma y al empresariado no están entendiendo nada, la gente no quiere más de lo mismo, la gente no quiere un Piñera 3”.

Sobre la suspensión de su militancia en RN y su paso por el Tribunal Supremo del partido, Kusanovic fue categórico: “me da lo mismo. Yo soy libre, siempre he dicho lo que yo quiero, no me van a amedrentar” y añadió que “yo no he hecho nada que esté fuera de las reglas de RN”.

En cuanto a sus expectativas para las elecciones presidenciales de 2025, manifestó que “yo creo que sí o sí el próximo presidente va a ser de derecha”.



