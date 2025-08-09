TASA DE OCUPACIÓN INFORMAL A NIVEL NACIONAL LLEGÓ A 26,0% EN EL TRIMESTRE ABRIL – JUNIO DE 2025

La tasa de ocupación informal durante el trimestre abril-junio de 2025 se ubicó en 26,0%, con una disminución de 1,0 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, de acuerdo con la información registrada en el último Boletín de Informalidad Laboral, difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Las personas ocupadas informales, en tanto, llegaron a 2.423.198 en el mismo período, lo que representó una variación de -3,8% en doce meses.

En la reducción de la población ocupada informal, influyeron los hombres (-3,7%) y las mujeres (-4,0%). Según grupos de edad, incidieron principalmente las bajas en los tramos 25-34 años (-12,3%) y 35-44 años (-4,9%).

Según sector económico, la variación estuvo influida, principalmente, por comercio (-9,1%) y construcción (-7,0%).

En cuanto a grupo ocupacional, las principales incidencias en el descenso provinieron de trabajadores de los servicios y comercios (-7,8%) y artesanos y operarios de oficios (-6,8%).

En tanto, la categoría ocupacional que más influyó en la caída de las personas ocupadas informales fue trabajadores por cuenta propia (-6,5%), seguido de personas asalariadas públicas (-13,5%), empleadoras (-35,1%) y personal de servicio doméstico (-3,9%); mientras se expandieron asalariados privados (3,3%) y familiares no remunerados del hogar (0,5%).

Las personas trabajadoras por cuenta propia y las asalariadas privadas representaron el 85,7% del total de la población ocupada informal, registrando tasas de ocupación informal de 65,1% y 15,3%, respectivamente.

Las personas trabajadoras por cuenta propia informales se redujeron 6,5% en un año, incididas tanto por mujeres (-9,5%) como por hombres (-4,1%); siendo comercio (-6,9%) y transporte (-14,9%) las actividades más influyentes en la contracción.

¿Cuándo una persona es ocupada informal?

Las personas ocupadas informales son quienes trabajan de forma dependiente, pero sin acceso a seguridad social (salud y AFP) por su vínculo laboral. También lo son aquellas que trabajan de manera independiente en una empresa, negocio o actividad que pertenece al sector informal. Los familiares no remunerados del hogar también se consideran personas ocupadas informales.

</div>



