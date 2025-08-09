Punta Arenas,
9 de agosto de 2025

TASA DE OCUPACIÓN INFORMAL A NIVEL NACIONAL LLEGÓ A 26,0% EN EL TRIMESTRE ABRIL – JUNIO DE 2025

El número de personas ocupadas informales decreció 3,8% en el período, equivalente a 96.178 personas. ​

La tasa de ocupación informal durante el trimestre abril-junio de 2025 se ubicó en 26,0%, con una disminución de 1,0 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, de acuerdo con la información registrada en el último Boletín de Informalidad Laboral, difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Las personas ocupadas informales, en tanto, llegaron a 2.423.198 en el mismo período, lo que representó una variación de -3,8% en doce meses.

En la reducción de la población ocupada informal, influyeron los hombres (-3,7%) y las mujeres (-4,0%). Según grupos de edad, incidieron principalmente las bajas en los tramos 25-34 años (-12,3%) y 35-44 años (-4,9%).

Según sector económico, la variación estuvo influida, principalmente, por comercio (-9,1%) y construcción (-7,0%).

En cuanto a grupo ocupacional, las principales incidencias en el descenso provinieron de trabajadores de los servicios y comercios (-7,8%) y artesanos y operarios de oficios (-6,8%).

En tanto, la categoría ocupacional que más influyó en la caída de las personas ocupadas informales fue trabajadores por cuenta propia (-6,5%), seguido de personas asalariadas públicas (-13,5%), empleadoras (-35,1%) y personal de servicio doméstico (-3,9%); mientras se expandieron asalariados privados (3,3%) y familiares no remunerados del hogar (0,5%).

Las personas trabajadoras por cuenta propia y las asalariadas privadas representaron el 85,7% del total de la población ocupada informal, registrando tasas de ocupación informal de 65,1% y 15,3%, respectivamente.

Las personas trabajadoras por cuenta propia informales se redujeron 6,5% en un año, incididas tanto por mujeres (-9,5%) como por hombres (-4,1%); siendo comercio (-6,9%) y transporte (-14,9%) las actividades más influyentes en la contracción.

¿Cuándo una persona es ocupada informal? 

Las personas ocupadas informales son quienes trabajan de forma dependiente, pero sin acceso a seguridad social (salud y AFP) por su vínculo laboral. También lo son aquellas que trabajan de manera independiente en una empresa, negocio o actividad que pertenece al sector informal. Los familiares no remunerados del hogar también se consideran personas ocupadas informales. 


LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,3% EN EL TRIMESTRE ABRIL – JUNIO DE 2025

Noticias
Relacionadas
​CARABINEROS Y PDI LOGRAN 37 DETENCIONES EN INÉDITO OPERATIVO CONJUNTO EN MAGALLANES

MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS FOMENTA HÁBITOS SUSTENTABLES DESDE LA PRIMERA INFANCIA

Noticias
Destacadas
MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS FOMENTA HÁBITOS SUSTENTABLES DESDE LA PRIMERA INFANCIA

PANADERÍA DEL CET CRECE Y BRINDA NUEVAS OPORTUNIDADES A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

FERNANDO CANDIOTTO INVITA A LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENAS A PROFUNDIZAR EN LAS "CLAVES DE LA PROSPERIDAD" ESTE JUEVES 7 Y VIERNES 8 DE AGOSTO

