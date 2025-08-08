Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

8 de agosto de 2025

TABSA RENUEVA CONVENIO CON CLUB DE LEONES PARA RESPALDAR JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

Comunicado de prensa.

tabsa127
Por tercer año consecutivo TABSA se convirtió en el transporte marítimo oficial de la 38ava versión de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, tradicional cruzada solidaria que respalda la labor de Centro de Rehabilitación y que es liderada por el Club de Leones Cruz del Sur de Punta Arenas.

Así quedó refrendado luego de la firma de un nuevo convenio que fue suscrito entre el Presidente del Club de Leones, Alejandro Vásquez y el Gerente General de TABSA, Cristóbal Kulczewski esta mañana en el terminal de Tres Puentes.

Al respecto, Vásquez dijo que TABSA "es un aliado muy importante para nosotros" dada la colaboración que se brinda en el traslado de los voluntarios a diversos "lugares de provincia" apartados de la región. "Específicamente con Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, para nosotros es fundamental ese apoyo que nos permite que garanticemos y tengamos éxito en las actividades que desarrollamos en esas comunas", reforzó el Presidente leonino.

En tanto, Cristóbal Kulczewski, realizó un llamado a la comunidad a respaldar las Jornadas por la Rehabilitación. "Todos conocemos la labor que realizan los Centros de Rehabilitación de la región y, como todos los años, estamos seguros que la comunidad respaldará esta iniciativa y TABSA forma parte de este esfuerzo, cosa que hacemos con mucho agrado y con el respaldo de nuestros trabajadores", alentó el ejecutivo.


poderjudicial

PODER JUDICIAL Y FISCALÍA REGIONAL FIRMAN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ABORDAR CAUSAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

​CARABINEROS Y PDI LOGRAN 37 DETENCIONES EN INÉDITO OPERATIVO CONJUNTO EN MAGALLANES

Leer Más

​Durante el trabajo conjunto, se efectuaron en total 1.195 fiscalizaciones.

​Durante el trabajo conjunto, se efectuaron en total 1.195 fiscalizaciones.

pdicarabinerosmagallanes
nuestrospodcast
ganaderiawilliams

GRACIAS A ESFUERZO PÚBLICO-PRIVADO: DESPUÉS DE DOS DÉCADAS, EL GANADO VUELVE A ZARPAR DESDE PUERTO WILLIAMS

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
CI Natales 1

ESTUDIANTES DEL LICEO POLITÉCNICO LUIS CRUZ MARTÍNEZ DE NATALES CONVERSARON SOBRE DAÑO TRANSGENERACIONAL Y SITIOS DE MEMORIA

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Archivo_CABRALES y ELICURA

UNIDADES DE LA TERCERA ZONA NAVAL CONCLUYEN SEMANA DE ALISTAMIENTO OPERATIVO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
sernapescacentolla

SERNAPESCA INCAUTÓ 24 SACOS DE CENTOLLA ILEGAL EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv