TABSA RENUEVA CONVENIO CON CLUB DE LEONES PARA RESPALDAR JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

Por tercer año consecutivo TABSA se convirtió en el transporte marítimo oficial de la 38ava versión de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, tradicional cruzada solidaria que respalda la labor de Centro de Rehabilitación y que es liderada por el Club de Leones Cruz del Sur de Punta Arenas.





Así quedó refrendado luego de la firma de un nuevo convenio que fue suscrito entre el Presidente del Club de Leones, Alejandro Vásquez y el Gerente General de TABSA, Cristóbal Kulczewski esta mañana en el terminal de Tres Puentes.





Al respecto, Vásquez dijo que TABSA "es un aliado muy importante para nosotros" dada la colaboración que se brinda en el traslado de los voluntarios a diversos "lugares de provincia" apartados de la región. "Específicamente con Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, para nosotros es fundamental ese apoyo que nos permite que garanticemos y tengamos éxito en las actividades que desarrollamos en esas comunas", reforzó el Presidente leonino.





En tanto, Cristóbal Kulczewski, realizó un llamado a la comunidad a respaldar las Jornadas por la Rehabilitación. "Todos conocemos la labor que realizan los Centros de Rehabilitación de la región y, como todos los años, estamos seguros que la comunidad respaldará esta iniciativa y TABSA forma parte de este esfuerzo, cosa que hacemos con mucho agrado y con el respaldo de nuestros trabajadores", alentó el ejecutivo.

