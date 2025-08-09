Punta Arenas,
9 de agosto de 2025

ENAP OBTIENE EL PRIMER LUGAR POR SUS PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE Y DIÉSEL RENOVABLE

Elaborado por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y la consultora Brinca. ​

Ranking Sostenibilidad Empresarial Chile 2025-8

La estatal ganó la categoría Empresa Innovadora H2 Verde del congreso Renmad Chile; y también la categoría Ambiental – Energía y Cambio Climático del Ranking de Sostenibilidad Empresarial.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) fue premiada por el desarrollo de iniciativas emblemáticas en el marco de la transición energética: la planta de hidrógeno verde (H2v) que instalará en Magallanes y la producción de Diésel Renovable Enap que lanzó en enero de este año.

La primera instancia de reconocimiento fue Renmad Chile, congreso de energía renovable que el 30 y 31 de julio reunió a más de 200 ejecutivos y 50 expertos del sector energético para debatir en torno a las tendencias de la industria, compartir conocimientos y fomentar la colaboración en el desarrollo de energías renovables en el país.

El encuentro celebró los proyectos más relevantes de la industria durante el último año. Enap obtuvo el primer lugar en la categoría Empresa Innovadora H2 Verde, gracias a la planta que instalará en el complejo industrial Cabo Negro y que fue votada como la más destacada.

La segunda premiación, realizada el 6 de agosto, corresponde al Ranking de Sostenibilidad Empresarial que por tercer año elaboran la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y la consultora Brinca. El Diésel Renovable Enap ganó el primer lugar en la categoría Ambiental-Energía y Cambio Climático, por ser una iniciativa que integra sostenibilidad en el corazón del negocio y por tener impacto positivo en el desarrollo social, económico y ambiental.

En nombre de la estatal, asistieron la presidenta del Directorio, Gloria Maldonado, junto al gerente corporativo de Desarrollo y Planificación Estratégica, Nicolás Correa; la gerenta de Asuntos Corporativos, Andrea Aranda; y el gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios, Juris Agüero.

“Como presidenta del Directorio de Enap, valoro profundamente estos reconocimientos que refuerzan la ruta que hemos trazado con nuestro Plan Estratégico Enap 2040. La energía del mañana se construye hoy, con visión, innovación y responsabilidad. Avanzar en la producción de combustibles bajos en carbono y en el desarrollo de infraestructura habilitante para el hidrógeno verde no solo es una apuesta tecnológica: es nuestro compromiso con la descarbonización y el bienestar futuro del país. Estos logros reflejan una Enap que se transforma, para liderar con convicción la transición energética. Nos sentimos honrados y profundamente motivados a seguir profundizando este camino”, señaló Maldonado.


LOCACIÓN PICUYO

COEVA APRUEBA PROYECTO DE ENAP QUE BUSCA EXTRAER NUEVAS RESERVAS DE HIDROCARBUROS EN MAGALLANES

ALCALDE RADONICH PARTICIPÓ EN NUEVA SESIÓN DEL PLAN SALMÓN 2050

ÓSCAR CARRIÓN OYARZO ENTREGA BALANCE DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO Y ENTREGA DETALLES DE LA AGENDA CULTURAL PARA AGOSTO EN PUNTA ARENAS

turberaspatagonia

TURBERAS: EL TESORO OCULTO DE LA PATAGONIA

