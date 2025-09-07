ENAP CREA NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO LOGÍSTICO PARA IMPULSAR LA EFICIENCIA Y RENTABILIDAD DE SUS ACTIVOS

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó la creación de su nueva Gerencia Corporativa Logística, decisión estratégica que busca potenciar un modelo que optimice el valor y la rentabilidad a largo plazo de la compañía, en línea con su plan estratégico Enap 2040.

Esta área nace con el objetivo de fortalecer y optimizar la gestión integral de los activos logísticos de la estatal, ajustándose a las necesidades actuales del negocio y las oportunidades futuras.

Actualmente, Enap maneja activos logísticos valorizados en más de US$3.000 millones que incluyen una importante flota terrestre, 11 naves marítimas, 830 kilómetros de oleoductos, 3 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento, 5 terminales marítimos, 7 terminales terrestres, entre otros activos que otorgan resiliencia y respaldo al sistema energético nacional.

El gerente general de la estatal, Julio Friedmann, destacó que expandir y cuidar la capacidad logística de la empresa es un desafío estratégico, como también financiero y operacional.

“Hoy en día somos la mayor empresa de logística de Chile, llegando a cada rincón del territorio nacional y conectando con el resto del mundo para garantizar el abastecimiento de combustible del país. Por eso, creemos que esta nueva línea de negocios debiera representar, en el futuro, una proporción importante de los ingresos de Enap ", aseguró.

Entre los principales focos de acción de esta nueva gerencia están la excelencia operacional, la eficiencia y rentabilidad de la cadena logística y la adecuación de la infraestructura para enfrentar las necesidades actuales y futuras. Todo ello, mediante un robusto plan de inversiones de US$540 millones para los próximos cinco años; además de asociaciones con terceros.

La nueva gerencia estará encabezada por el ingeniero civil industrial y MBA de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), Mauricio Naveas, quien cuenta con una extensa trayectoria en los sectores marítimo y minero, tanto en el ámbito nacional como internacional y que se desempeñaba como gerente corporativo de Supply Chain de Enap.

Esta nueva línea de negocios operativizará la relación con los clientes en coordinación con la Gerencia Comercial y los temas de desarrollo con la Gerencia de Desarrollo y Planificación.

