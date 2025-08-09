Punta Arenas,
9 de agosto de 2025

LLAMADO URGENTE A LAS AUTORIDADES ANTE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN MAGALLANES

​ ​ Presidenta del Colegio de Profesoras y Profesores de Magallanes A.G. ​

aguilante

Como Presidenta del Colegio de Profesoras y Profesores de Magallanes A.G., quiero expresar nuestra profunda preocupación frente a los graves hechos de violencia que se han registrado nuevamente entre estudiantes de enseñanza media en dos liceos de nuestra ciudad.

Lo que está ocurriendo no puede seguir siendo abordado levemente con medidas reactivas ni con indiferencia institucional. Reconocemos que el Ministerio de Educación y el SLEP han implementado acciones para abordar la violencia escolar. Sin embargo, los hechos recientes demuestran una vez más que dichas medidas no han sido suficientes. La violencia entre estudiantes, especialmente en enseñanza media, no solo persiste, sino que parece intensificarse. Nuestros jóvenes están gritando con hechos lo que muchos no han querido oír. Hay una crisis de convivencia escolar, emocional y social que debemos enfrentar con decisión, unidad y compromiso. Urge redoblar los esfuerzos con políticas más efectivas, apoyo real a las comunidades educativas y acciones concretas de prevención, contención, y protección con un entorno escolar donde puedan desarrollarse en paz.

Hacemos un llamado urgente a: -El Ministerio de Educación, -SLEP Magallanes, -Los equipos directivos de los Establecimientos, -Las Autoridades Locales y Regionales, -Padres, Madres y Apoderados, -Y a toda la Comunidad Educativa:

-A actuar ahora, no después de un nuevo hecho lamentable.

-A implementar planes reales y sostenidos de prevención de la violencia escolar.

-A reforzar los equipos de convivencia, salud mental y orientación en cada liceo.

-A capacitar a docentes y asistentes en estrategias efectivas de abordaje.

- Y, sobre todo, a escuchar a nuestros estudiantes, sin criminalizarlos, pero tampoco normalizando estas conductas.

Como Profesoras y Profesores estamos dispuestos a colaborar en cada espacio que sea necesario. Pero no podemos seguir solos, ni con recursos insuficientes, ni con respuestas tardías.

Es hora de actuar con la urgencia que esta realidad exige.


CARTELERA CULTURAL 09 DE AGOSTO

ALREDEDOR DE 4.000 PERSONAS CELEBRARON EL DÍA DE LA NIÑEZ EN PUNTA ARENAS

Leer Más

La Plaza de Armas reunió a familias en una jornada con actividades gratuitas y stands interactivos.


La Plaza de Armas reunió a familias en una jornada con actividades gratuitas y stands interactivos.


DÍA DE LA NIÑEZ (24)
31c502c9-da83-4462-a65d-9a01170988b3

PDI INVESTIGA ROBO CON VIOLENCIA Y APUÑALAMIENTO DE LA VÍCTIMA EN LA POBLACIÓN LAS VERTIENTES

WhatsApp Image 2025-08-08 at 13

MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS FOMENTA HÁBITOS SUSTENTABLES DESDE LA PRIMERA INFANCIA

CIENTÍFICOS EN MAGALLANES INVESTIGAN EL POTENCIAL DEL CALAFATE CONTRA EL ALZHEIMER

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile