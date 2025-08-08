MAGALLANES MIRA AL EXTERIOR: SEREMI INVITA A INTERNACIONALIZAR NEGOCIOS CON PROGRAMA PYMES GLOBALES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Marlene España Miranda, informó a la comunidad sobre la extensión del plazo para postular al programa Pymes Globales, el cual estará abierto hasta el 13 de agosto a las 12:00 horas.

La autoridad explicó que las pymes o cooperativas seleccionadas recibirán un acompañamiento de 10 meses para internacionalizar su negocio, que incluye un diagnóstico del potencial exportador y un plan de trabajo con asistencia técnica, orientación en regulaciones de mercados destino, gestión de inventario y otros servicios para ampliar canales de venta. Las bases y requisitos están disponibles en www.sercotec.cl, donde también se pueden encontrar los datos de contacto del Punto Mipe para quienes requieran apoyo.

En la entrevista, la Seremi también abordó los resultados del Barómetro Regional, encuesta realizada por Cadem sobre la percepción de los magallánicos en materia de turismo, salmonicultura e hidrógeno verde. Según señaló, "las encuestas son percepciones, en realidad lo importante es ver que hay un ánimo de optimismo en general, nos vemos nosotros mismos como que la región está mejor económicamente que otras regiones y que tiene proyecciones".



